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إسرائيل تقتل فلسطينيا ألقى زجاجة حارقة على سيارات المستوطنين في القدس المحتلة
إسرائيل تقتل فلسطينيا ألقى زجاجة حارقة على سيارات المستوطنين في القدس المحتلة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تصفية فلسطيني ألقى زجاجة حارقة باتجاه سيارة للمستوطنين جنوبي مدينة القدس المحتلة. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T18:43+0000
2022-04-13T18:43+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن قوات الجيش الإسرائيلي قامت بتصفية فلسطيني بدعوى إلقائه زجاجة حارقة باتجاه سيارة للمستوطنين بالقرب من مستوطنة بيتار عيليت، دون وقوع إصابات في صفوف المستوطنين. واعتقل الجيش الإسرائيلي ثلاثة شبان من قرية كوبر شمال غربي رام الله، حيث أفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" بأن "قوة خاصة إسرائيلية من وحدة اليمام القرية اقتحمت ودهمت منزل الأسير المحرر خلدون البرغوثي واعتقلته مع نجله والأسير المحرر معاذ حامد".وقال شاهد العيان إن "مواجهات دارت بين شبان البلدة وقوات الاحتلال قبيل انسحابها من القرية، في وقت اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة سلواد شرقي رام الله وحاصر أحد المنازل وطالب أحد الشبان الفلسطينيين بداخله تسليم نفسه.جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته على خط التماس في الضفة الغربية جراء هجمات نفذها فلسطينيون خلال الأيام الماضية بإطلاق النار، خلفت قتلى إسرائيليين.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

إسرائيل تقتل فلسطينيا ألقى زجاجة حارقة على سيارات المستوطنين في القدس المحتلة

18:43 GMT 13.04.2022
© Sputnik . Ajwad Jaradatمواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Sputnik . Ajwad Jaradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تصفية فلسطيني ألقى زجاجة حارقة باتجاه سيارة للمستوطنين جنوبي مدينة القدس المحتلة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن قوات الجيش الإسرائيلي قامت بتصفية فلسطيني بدعوى إلقائه زجاجة حارقة باتجاه سيارة للمستوطنين بالقرب من مستوطنة بيتار عيليت، دون وقوع إصابات في صفوف المستوطنين.
واعتقل الجيش الإسرائيلي ثلاثة شبان من قرية كوبر شمال غربي رام الله، حيث أفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" بأن "قوة خاصة إسرائيلية من وحدة اليمام القرية اقتحمت ودهمت منزل الأسير المحرر خلدون البرغوثي واعتقلته مع نجله والأسير المحرر معاذ حامد".
وقال شاهد العيان إن "مواجهات دارت بين شبان البلدة وقوات الاحتلال قبيل انسحابها من القرية، في وقت اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة سلواد شرقي رام الله وحاصر أحد المنازل وطالب أحد الشبان الفلسطينيين بداخله تسليم نفسه.
جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته على خط التماس في الضفة الغربية جراء هجمات نفذها فلسطينيون خلال الأيام الماضية بإطلاق النار، خلفت قتلى إسرائيليين.
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