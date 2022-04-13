https://arabic.sputniknews.com/20220413/إعلام-إطلاق-نار-في-مركز-تسوق-بكاليفورنيا-1061139294.html
إعلام: إطلاق نار في مركز تسوق بكاليفورنيا
إعلام: إطلاق نار في مركز تسوق بكاليفورنيا
أفادت وسائل إعلام أمريكية بحدوث إطلاق نار في مركز للتسوق بمدينة فيكتور فيل في كاليفورنيا. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T05:08+0000
2022-04-13T05:08+0000
2022-04-13T05:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب ما نقلت قناة KTLA التلفزيونية المحلية، فإن فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات تعرضت لإصابة.وذكرت الشرطة أن الفتاة نقلت إلى المستشفى وحالتها مستقرة، ويتم البحث عن مطلق النار. هذا وتم تعليق عمل المركز التجاري وإجلاء الزوار.يذكر أن مترو مدينة بروكلين الأمريكية شهد أمس الثلاثاء حادث إطلاق نار أصيب فيه 13 شخصا على الأقل.ونقلت شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية، عن مصادر في الشرطة، قولها: "أصيب 13 شخصا على الأقل بإطلاق نار في محطة مترو أنفاق بروكلين بينهم ضحية واحدة في حالة حرجة".ونقلت الشبكة الأمريكية عما أفادت به هيئة النقل الحضرية المشغلة لأنظمة النقل في نيويورك: "تعليق خطوط مترو الأنفاق المتعددة في بروكلين بسبب التحقيق في الحادث".
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: إطلاق نار في مركز تسوق بكاليفورنيا
05:08 GMT 13.04.2022 (تم التحديث: 05:12 GMT 13.04.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية بحدوث إطلاق نار في مركز للتسوق بمدينة فيكتور فيل في كاليفورنيا.
وبحسب ما نقلت قناة
KTLA التلفزيونية المحلية، فإن فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات تعرضت لإصابة.
وذكرت الشرطة أن الفتاة نقلت إلى المستشفى وحالتها مستقرة، ويتم البحث عن مطلق النار. هذا وتم تعليق عمل المركز التجاري وإجلاء الزوار.
يذكر أن مترو مدينة بروكلين الأمريكية شهد أمس الثلاثاء حادث إطلاق نار أصيب فيه 13 شخصا على الأقل.
ونقلت شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية، عن مصادر في الشرطة، قولها: "أصيب 13 شخصا على الأقل بإطلاق نار في محطة مترو أنفاق بروكلين بينهم ضحية واحدة في حالة حرجة".
ونقلت الشبكة الأمريكية عما أفادت به هيئة النقل الحضرية
المشغلة لأنظمة النقل في نيويورك: "تعليق خطوط مترو الأنفاق المتعددة في بروكلين بسبب التحقيق في الحادث".