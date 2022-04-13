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إعلام: اختفاء متظاهرين ومحاولات اغتيال نشطاء في العراق
إعلام: اختفاء متظاهرين ومحاولات اغتيال نشطاء في العراق
قالت وسائل إعلام عراقية إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في العراق يشير إلى أن أكثر من متظاهر عراقي لا يزالون مفقودين بينما تعرض عشرات النشطاء... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T13:26+0000
2022-04-13T13:26+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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وقالت شبكة "رووداو" العراقية في خبر اليوم الأربعاء، إن تقرير الخارجية الأمريكية أشار لارتكاب الحكومة العراقية أو وكلاء عنها لعمليات قتل تعسفية خارج إطار القانون.ولفتت الشبكة إلى أن التقرير اعتبر أن السلطات المدنية الفيدرالية في العراق لا تمتلك سيطرة فعلية على بعض عناصر قوات الأمن وخاصة الحشد الشعبي.وتحدثت الشبكة عما تناوله التقرير بشأن المظاهرات التي شهدها العراق وعمليات القتل التي طالت متظاهرين ونشطاء، معتبرة أن الحكومة لم تتخذ سوى الحد الأدنى من الخطوات لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب أعمال عنف.يذكر أن العراق شهد مظاهرات واسعة النطاق خلال الفترة من 2019 حتى 2020، شملت العاصمة بغداد والعديد من المحافظات الأخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/السلطات-العراقية-تلقي-القبض-على-29-شخصا-لاتهامهم-بالتطرف-الديني-1061153725.html
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم

إعلام: اختفاء متظاهرين ومحاولات اغتيال نشطاء في العراق

13:26 GMT 13.04.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEHمظاهرات مناهضة للحكومة في مدينة البصرة، العراق يونيو/ حزيران 2020
مظاهرات مناهضة للحكومة في مدينة البصرة، العراق يونيو/ حزيران 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEH
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قالت وسائل إعلام عراقية إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في العراق يشير إلى أن أكثر من متظاهر عراقي لا يزالون مفقودين بينما تعرض عشرات النشطاء لمحاولات قتل.
وقالت شبكة "رووداو" العراقية في خبر اليوم الأربعاء، إن تقرير الخارجية الأمريكية أشار لارتكاب الحكومة العراقية أو وكلاء عنها لعمليات قتل تعسفية خارج إطار القانون.
ولفتت الشبكة إلى أن التقرير اعتبر أن السلطات المدنية الفيدرالية في العراق لا تمتلك سيطرة فعلية على بعض عناصر قوات الأمن وخاصة الحشد الشعبي.
الشرطة الاتحادية العراقية في الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
السلطات العراقية تلقي القبض على 29 شخصا لاتهامهم بالتطرف الديني
11:15 GMT
وتحدثت الشبكة عما تناوله التقرير بشأن المظاهرات التي شهدها العراق وعمليات القتل التي طالت متظاهرين ونشطاء، معتبرة أن الحكومة لم تتخذ سوى الحد الأدنى من الخطوات لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب أعمال عنف.
يذكر أن العراق شهد مظاهرات واسعة النطاق خلال الفترة من 2019 حتى 2020، شملت العاصمة بغداد والعديد من المحافظات الأخرى.
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