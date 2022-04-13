https://arabic.sputniknews.com/20220413/إعلام-مفاوضات-فيينا-تواجه-طريقا-مسدودا-وهذه-هي-البدائل-1061167891.html

إعلام: مفاوضات فيينا تواجه طريقا مسدودا وهذه هي البدائل

إعلام: مفاوضات فيينا تواجه طريقا مسدودا وهذه هي البدائل

كشفت وسائل إعلام عربية أن مفاوضات فيينا بشأن ملف إيران النووي وصلت إلى طريق مسدود، رغم إعلان علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، أنها تسير على ما يرام. 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T15:47+0000

2022-04-13T15:47+0000

2022-04-13T15:47+0000

العالم

أخبار إيران

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وقالت شبكة "الشرق" السعودية، في تقرير عن المفاوضات، اليوم الأربعاء، إنها علمت من مصدر مطلع أن الاتصالات الأخيرة، التي تجري بطريقة غير مباشرة بين واشنطن وطهران وصلت إلى طريق مسدود.وأوضح المصدر أن تلك الاتفاقيات ربما تلقى قبولا لدى الجانبين لأن توفر عليهم تقديم تنازلات كبرى أمام الرأي العام في كلا البلدين.ولفت المصدر إلى أن إزالة "فيلق القدس" من لوائح العقوبات الأمريكية من أكبر العقبات التي تواجه الطرفين في ضوء إصرار واشنطن على عدم اتخاذ تلك الخطوة التي تصر عليها طهران، التي تخشى من أن تأثير ذلك سلبا على تعاملها مع العديد من الدول.وقال المصدر إن واشنطن وطهران تعملان على وضع اللمسات الأخيرة لما وصفه بـ "تفاهم أمريكي إيراني" بوساطة من سلطنة عمان، يمكن أن يقود للإفراج عن أرصدة إيرانية تقدر بـ 7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، مقابل إفراج إيران عن 3 محتجزين مزدوجي الجنسية (أمريكية إيرانية) معتقلين بتهم التجسس في إيران.

https://arabic.sputniknews.com/20220327/كبير-المفاوضين-الإيرانيين-التوصل-إلى-اتفاق-جيد-في-فيينا-سيتم-إذا-تحلت-أمريكا-بالواقعية-1060538517.html

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