https://arabic.sputniknews.com/20220413/إيران-تنفي-صحة-تقارير-عن-تهريب-السلاح-من-العراق-لصالح-روسيا-1061171014.html
إيران تنفي صحة تقارير عن تهريب السلاح من العراق لصالح روسيا
إيران تنفي صحة تقارير عن تهريب السلاح من العراق لصالح روسيا
نفت السفارة الإيرانية في لندن صحة تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية يتهم طهران بتهريب أسلحة من العراق إلى روسيا. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T17:56+0000
2022-04-13T17:56+0000
2022-04-13T17:56+0000
أخبار إيران
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وقالت السفارة في بيان لها اليوم الأربعاء إن التقرير المتعلق باستخدام روسيا "أسلحة مهربة من العراق بواسطة إيران"، لا أساس له ولا يتسم بالمهنية، بحسب وكالة "إرنا".واعتبر البيان أن هذا التقرير الذي نشرته الصحيفة أمس الثلاثاء، "لا يعدو كونه سردا مغلوطا للأحداث وعار عن الصحة".ووصفت التقرير بأنه محاولة تهدف لربط التطورات الأخيرة في أوكرانيا، بالتطورات في الشرق الأوسط من خلال الإشارة إلى اسم إيران.وقالت السفارة إن التقرير يشكل خطوة لا تتسم بالمهنية ومرفوضة، معتبرة أنه يمثل إساءة لقراء الصحيفة.وعبرت السفارة الإيرانية عن أملها في أن تنشر صحيفة "غارديان" الحقائق، مؤكدة أن المقال لا يتناغم وهذا المبدأ. وطالبت باتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/مسؤول-إسرائيلي-إيران-على-وشك-حيازة-قنبلة-نووية-1061169832.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
إيران تنفي صحة تقارير عن تهريب السلاح من العراق لصالح روسيا
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نفت السفارة الإيرانية في لندن صحة تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية يتهم طهران بتهريب أسلحة من العراق إلى روسيا.
وقالت السفارة في بيان لها اليوم الأربعاء إن التقرير المتعلق باستخدام روسيا "أسلحة مهربة من العراق بواسطة إيران"، لا أساس له ولا يتسم بالمهنية، بحسب وكالة "إرنا"
.
واعتبر البيان أن هذا التقرير الذي نشرته الصحيفة أمس الثلاثاء، "لا يعدو كونه سردا مغلوطا للأحداث وعار عن الصحة".
ووصفت التقرير بأنه محاولة تهدف لربط التطورات الأخيرة في أوكرانيا، بالتطورات في الشرق الأوسط من خلال الإشارة إلى اسم إيران.
وقالت السفارة إن التقرير يشكل خطوة لا تتسم بالمهنية ومرفوضة، معتبرة أنه يمثل إساءة لقراء الصحيفة.
وعبرت السفارة الإيرانية عن أملها في أن تنشر صحيفة "غارديان" الحقائق، مؤكدة أن المقال لا يتناغم وهذا المبدأ. وطالبت باتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.