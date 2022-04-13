https://arabic.sputniknews.com/20220413/الأهالي-والجيش-السوري-يمنعون-مدرعات-أمريكية-من-المرور-في-القامشلي-1061156534.html
الأهالي والجيش السوري يمنعون مدرعات أمريكية من المرور في القامشلي
الأهالي والجيش السوري يمنعون مدرعات أمريكية من المرور في القامشلي
منع أهالي قريتي القصير وحامو في ريف القامشلي، بمساعدة الجيش السوري، رتلا عسكريا أمريكيا من العبور. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T12:04+0000
2022-04-13T12:04+0000
2022-04-13T12:04+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت وكالة الأنباء السورية أن "أهالي القريتين، بمساندة حاجز للجيش العربي السوري، طردوا أربع مدرعات عسكرية للمحتل الأمريكي".وأوضحت الوكالة أن المدرعات الأمريكية كانت تريد الدخول إلى القرية باتجاه الطريق الدولي (M4) الذي يمر بالمنطقة وأجبروها على التراجع.وتتعرض الأرتال الأمريكية، بشكل شبه يومي، لمواجهات مماثلة مع الأهالي وحواجز الجيش السوري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الأهالي والجيش السوري يمنعون مدرعات أمريكية من المرور في القامشلي
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منع أهالي قريتي القصير وحامو في ريف القامشلي، بمساعدة الجيش السوري، رتلا عسكريا أمريكيا من العبور.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن "أهالي القريتين، بمساندة حاجز للجيش العربي السوري، طردوا أربع مدرعات عسكرية للمحتل الأمريكي".
وأوضحت الوكالة أن المدرعات الأمريكية كانت تريد الدخول إلى القرية باتجاه الطريق الدولي (M4) الذي يمر بالمنطقة وأجبروها على التراجع.
وتتعرض الأرتال الأمريكية، بشكل شبه يومي، لمواجهات مماثلة مع الأهالي
وحواجز الجيش السوري.