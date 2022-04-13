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https://arabic.sputniknews.com/20220413/الأهالي-والجيش-السوري-يمنعون-مدرعات-أمريكية-من-المرور-في-القامشلي-1061156534.html
الأهالي والجيش السوري يمنعون مدرعات أمريكية من المرور في القامشلي
الأهالي والجيش السوري يمنعون مدرعات أمريكية من المرور في القامشلي
منع أهالي قريتي القصير وحامو في ريف القامشلي، بمساعدة الجيش السوري، رتلا عسكريا أمريكيا من العبور. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T12:04+0000
2022-04-13T12:04+0000
أخبار سوريا اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء السورية أن "أهالي القريتين، بمساندة حاجز للجيش العربي السوري، طردوا أربع مدرعات عسكرية للمحتل الأمريكي".وأوضحت الوكالة أن المدرعات الأمريكية كانت تريد الدخول إلى القرية باتجاه الطريق الدولي (M4) الذي يمر بالمنطقة وأجبروها على التراجع.وتتعرض الأرتال الأمريكية، بشكل شبه يومي، لمواجهات مماثلة مع الأهالي وحواجز الجيش السوري.
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

الأهالي والجيش السوري يمنعون مدرعات أمريكية من المرور في القامشلي

12:04 GMT 13.04.2022
© REUTERS / ARI JALALقوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في ضواحي دهوك، العراق 21 أكتوبر 2019
قوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في ضواحي دهوك، العراق 21 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / ARI JALAL
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منع أهالي قريتي القصير وحامو في ريف القامشلي، بمساعدة الجيش السوري، رتلا عسكريا أمريكيا من العبور.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن "أهالي القريتين، بمساندة حاجز للجيش العربي السوري، طردوا أربع مدرعات عسكرية للمحتل الأمريكي".
وأوضحت الوكالة أن المدرعات الأمريكية كانت تريد الدخول إلى القرية باتجاه الطريق الدولي (M4) الذي يمر بالمنطقة وأجبروها على التراجع.

وتتعرض الأرتال الأمريكية، بشكل شبه يومي، لمواجهات مماثلة مع الأهالي وحواجز الجيش السوري.
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