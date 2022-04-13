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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/البنتاغون-لا-نستطيع-تأكيد-صحة-الأنباء-عن-استخدام-القوات-الروسية-أسلحة-كيميائية-في-ماريوبول-1061137892.html
البنتاغون: لا نستطيع تأكيد صحة الأنباء عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في ماريوبول
البنتاغون: لا نستطيع تأكيد صحة الأنباء عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في ماريوبول
أعلن مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون بأن الإدارة الأمريكية لا تستطيع تأكيد صحة الأنباء بشأن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في مدينة ماريوبول. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T00:49+0000
2022-04-13T00:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين، اليوم الأربعاء: "نحن لسنا على الأرض، ولا توجد لدينا رؤية كاملة، وبالتالي نقوم بكل ما بوسعنا من أجل الوصول إلى استنتاجات أفضل. ولا نزال ندرس هذا".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.يذكر أن مدينة ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، كانت لحظة إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد مدينة دونيتسك. ومع ذلك، تمكن الجيش الأوكراني في حزيران/يونيو من ذلك العام، من استعادة السيطرة على ماريوبول، وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن النزاع سخونة في أوكرانيا.وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/قديروف-استسلام-أكثر-من-1000-جندي-من-قوات-المشاة-البحرية-الأوكرانية-في-ماريوبول--1061136748.html
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أخبار أوكرانيا

البنتاغون: لا نستطيع تأكيد صحة الأنباء عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في ماريوبول

00:49 GMT 13.04.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمدينة ماريوبول، أوكرانيا 1 أبريل 2022
مدينة ماريوبول، أوكرانيا 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev
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أعلن مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون بأن الإدارة الأمريكية لا تستطيع تأكيد صحة الأنباء بشأن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في مدينة ماريوبول.
موسكو - سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين، اليوم الأربعاء: "نحن لسنا على الأرض، ولا توجد لدينا رؤية كاملة، وبالتالي نقوم بكل ما بوسعنا من أجل الوصول إلى استنتاجات أفضل. ولا نزال ندرس هذا".
رئيس الشيشان رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
قديروف: استسلام أكثر من 1000 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول
أمس, 22:02 GMT
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
يذكر أن مدينة ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، كانت لحظة إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد مدينة دونيتسك. ومع ذلك، تمكن الجيش الأوكراني في حزيران/يونيو من ذلك العام، من استعادة السيطرة على ماريوبول، وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن النزاع سخونة في أوكرانيا.
وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 15:52 GMT
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