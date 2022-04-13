https://arabic.sputniknews.com/20220413/البنتاغون-لا-نستطيع-تأكيد-صحة-الأنباء-عن-استخدام-القوات-الروسية-أسلحة-كيميائية-في-ماريوبول-1061137892.html
البنتاغون: لا نستطيع تأكيد صحة الأنباء عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في ماريوبول
البنتاغون: لا نستطيع تأكيد صحة الأنباء عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في ماريوبول
أعلن مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون بأن الإدارة الأمريكية لا تستطيع تأكيد صحة الأنباء بشأن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في مدينة ماريوبول. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T00:49+0000
2022-04-13T00:49+0000
2022-04-13T00:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين، اليوم الأربعاء: "نحن لسنا على الأرض، ولا توجد لدينا رؤية كاملة، وبالتالي نقوم بكل ما بوسعنا من أجل الوصول إلى استنتاجات أفضل. ولا نزال ندرس هذا".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.يذكر أن مدينة ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، كانت لحظة إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد مدينة دونيتسك. ومع ذلك، تمكن الجيش الأوكراني في حزيران/يونيو من ذلك العام، من استعادة السيطرة على ماريوبول، وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن النزاع سخونة في أوكرانيا.وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/قديروف-استسلام-أكثر-من-1000-جندي-من-قوات-المشاة-البحرية-الأوكرانية-في-ماريوبول--1061136748.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا
البنتاغون: لا نستطيع تأكيد صحة الأنباء عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في ماريوبول
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أعلن مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون بأن الإدارة الأمريكية لا تستطيع تأكيد صحة الأنباء بشأن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في مدينة ماريوبول.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المسؤول للصحفيين، اليوم الأربعاء: "نحن لسنا على الأرض، ولا توجد لدينا رؤية كاملة، وبالتالي نقوم بكل ما بوسعنا من أجل الوصول إلى استنتاجات أفضل. ولا نزال ندرس هذا".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
يذكر أن مدينة ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، كانت لحظة إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد مدينة دونيتسك. ومع ذلك، تمكن الجيش الأوكراني في حزيران/يونيو من ذلك العام، من استعادة السيطرة على ماريوبول، وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن النزاع سخونة في أوكرانيا.
وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية
هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.