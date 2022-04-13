https://arabic.sputniknews.com/20220413/التضخم-السنوي-في-بريطانيا-يبلغ-أعلى-مستوى-له-منذ-عام-1992-1061141102.html

التضخم السنوي في بريطانيا يبلغ أعلى مستوى له منذ عام 1992

التضخم السنوي في بريطانيا يبلغ أعلى مستوى له منذ عام 1992

تسارع التضخم السنوي في بريطانيا ليصل إلى 7% في مارس، بعدما وصل لـ6.2% في الشهر السابق، ليبلغ أعلى مستوى له منذ عام 1992. 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T06:52+0000

2022-04-13T06:52+0000

2022-04-13T06:52+0000

اقتصاد

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وبحسب بيانات لمكتب الإحصاء الوطني (ONS)، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في مارس 1.1% بعد ارتفاعها 0.8% في فبراير.وتوقع محللون في استطلاع أجرته بوابة DailyFX أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 6.7% فقط، على أساس شهري، كان من المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 0.7%.في الوقت نفسه، بلغ مؤشر CPIH (التضخم، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف أصحاب المنازل لصيانة المساكن) 6.2٪ بعد 5.5٪ في الشهر السابق. وارتفعت أسعار هذا المؤشر في مارس بنسبة 0.9٪.هذا وأشار تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن دفع فواتير الكهرباء المرتفعة وأسعار المواد الغذائية التي ترتفع، يدفع عددا متزايدا من الأسر البريطانية "إلى حافة الهاوية".وبحسب التقرير فإن مجموعة من ممثلي أكثر من 550 بنك طعام، خاطبت سلطات البلاد محذرة.قالت "شبكة المعونة الغذائية البريطانية المستقلة" في رسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون: "نشعر بقلق بالغ إزاء مدى المعاناة التي نشهدها بالفعل، فضلا عن قدرتنا على منع تجويع المواطنين في الأسابيع والأشهر المقبلة".

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اقتصاد