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الجامع الأزهر يطلق مبادرة ألف دعوة إفطار يوميا للطلاب الوافدين
الجامع الأزهر يطلق مبادرة ألف دعوة إفطار يوميا للطلاب الوافدين
أعلن الجامع الأزهر، في العاصمة المصرية القاهرة، إطلاق مبادرة "إفطار للطلاب الوافدين" بمناسبة شهر رمضان. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T14:07+0000
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وبحسب "بوابة الأهرام"، سيقام الإفطار داخل الجامع الأزهر، على أن يسعى الراغب في الاستفادة من المبادرة أن يسجل على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.وبحسب الصحيفة: "سينظم الجامع الأزهر ألف دعوة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، من مختلف الجنسيات، على أن يكون التقديم للحصول على دعوات الإفطار من خلال التسجيل على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يحصل كل طالب على دعوة واحدة للإفطار داخل الجامع بعد التسجيل".ووضع الجامع الأزهر ضوابط التقديم للحصول على دعوات الإفطار وهي ضرورة التسجيل المسبق على رابط التقديم، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل بشكل يومي حتى اكتمال عدد دعوات الإفطار اليومية "ألف دعوة".وشدد القائمون على المبادرة على ضرورة الاحتفاظ برقم التسجيل، وإحضار إثبات الهوية، مؤكدا على أنه لا يعتد إلا برقم تسجيل واحد لكل شخص، ولا يسمح باصطحاب مرافقين.وأكد الجامع على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الحضور والتعاون مع القائمين على المشروع.
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مصر, أخبار مصر الآن, الأزهر, شيخ الأزهر, الأزهر الشريف
الجامع الأزهر يطلق مبادرة ألف دعوة إفطار يوميا للطلاب الوافدين
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أعلن الجامع الأزهر، في العاصمة المصرية القاهرة، إطلاق مبادرة "إفطار للطلاب الوافدين" بمناسبة شهر رمضان.
وبحسب "بوابة الأهرام
"، سيقام الإفطار داخل الجامع الأزهر، على أن يسعى الراغب في الاستفادة من المبادرة أن يسجل على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.
وبحسب الصحيفة: "سينظم الجامع الأزهر ألف دعوة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، من مختلف الجنسيات، على أن يكون التقديم للحصول على دعوات الإفطار من خلال التسجيل على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يحصل كل طالب على دعوة واحدة للإفطار داخل الجامع بعد التسجيل".
ووضع الجامع الأزهر ضوابط التقديم للحصول على دعوات الإفطار وهي ضرورة التسجيل المسبق على رابط التقديم، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل بشكل يومي حتى اكتمال عدد دعوات الإفطار اليومية "ألف دعوة".
وشدد القائمون على المبادرة على ضرورة الاحتفاظ برقم التسجيل، وإحضار إثبات الهوية، مؤكدا على أنه لا يعتد إلا برقم تسجيل واحد لكل شخص، ولا يسمح باصطحاب مرافقين.
وأكد الجامع على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الحضور والتعاون مع القائمين على المشروع.