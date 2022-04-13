https://arabic.sputniknews.com/20220413/الجيش-الأوكراني-يفقد-5-ناقلات-جند-مدرعة-في-وقت-واحد-1061162741.html
الجيش الأوكراني يفقد 5 ناقلات جند مدرعة في وقت واحد
الجيش الأوكراني يفقد 5 ناقلات جند مدرعة في وقت واحد
فقدت القوات المسلحة الأوكرانية مجموعة كاملة من ناقلات الجند المدرعة، في الوقت الذي لايزال الجيش الأوكراني يتكبد خسائر كبيرة في المركبات. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T13:52+0000
2022-04-13T13:52+0000
2022-04-13T13:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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تداول نشطاء على مواقع التواصل صورا لاندلاع نيران في ثلاث مدرعات أوكرانية بعد تعرضها لقصف مما أدى إلى انفجار بعض الذخائر ضمن إحدى المدرعات، في حين بقيت مدرعتان بحالة جيدة ليتم الاستيلاء عليهما بعد هرب القوات الأوكرانية، بحسب ما نقل موقع rg.في الآونة الاخيرة كانت هناك محاولات لتحديث BTEers في مصنع نيكولاييف لإصلاح المدرعات من خلال تركيب أجهزة اتصالات رقمية جديدة، ومعدات ملاحة مستوردة، وأجهزة مراقبة التصوير الحراري. لكن حتى في الشكل المحدث، كانت عينات من هذه المعدات من بين القطع المفقودة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الجيش الأوكراني يفقد 5 ناقلات جند مدرعة في وقت واحد
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فقدت القوات المسلحة الأوكرانية مجموعة كاملة من ناقلات الجند المدرعة، في الوقت الذي لايزال الجيش الأوكراني يتكبد خسائر كبيرة في المركبات.
تداول نشطاء على مواقع التواصل صورا لاندلاع نيران في ثلاث مدرعات أوكرانية بعد تعرضها لقصف مما أدى إلى انفجار بعض الذخائر ضمن إحدى المدرعات، في حين بقيت مدرعتان بحالة جيدة ليتم الاستيلاء عليهما بعد هرب القوات الأوكرانية، بحسب ما نقل
موقع rg.
ولقد لوحظ أن الجيش الأوكراني لايزال يستخدم ناقلات الجند المدرعة سوفيتية الصنع، من نوع BTR-3s، وBTR-4s المعدلة التي تتميز بقدرة على المناورة.
في الآونة الاخيرة كانت هناك محاولات لتحديث BTEers في مصنع نيكولاييف لإصلاح المدرعات من خلال تركيب أجهزة اتصالات رقمية جديدة، ومعدات ملاحة مستوردة، وأجهزة مراقبة التصوير الحراري. لكن حتى في الشكل المحدث، كانت عينات من هذه المعدات من بين القطع المفقودة.