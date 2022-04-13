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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/الجيش-الروسي-يعثر-على-طائرات-من-دون-طيار-مزودة-بحاويات-للمواد-السائلةفيديو-1061152209.html
الجيش الروسي يعثر على طائرات من دون طيار مزودة بحاويات للمواد السائلة...فيديو
الجيش الروسي يعثر على طائرات من دون طيار مزودة بحاويات للمواد السائلة...فيديو
عثرت القوات الروسية على طائرة من دون طيار في إحدى مراكز الوحدات الأوكرانية المهجورة، مزودة برشاشات للمواد السائلة. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T10:40+0000
2022-04-13T10:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال جندي روسي في مقابلة مع قناة "آر تي"، إن الطائرة مزودة بحاويات حجمها 30 لترا، يفترض أنها لرش المواد السامة.يذكر أن الدفاع الروسية نشرت، في وقت سابق، وثائق تتعلق بالقوات الأوكرانية، تظهر أن الجانب الأوكراني كان مهتما بإمكانية تركيب أنظمة الرش على الطائرات دون طيار التركية الصنع من طراز "بيرقدار".
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يعثر على طائرات من دون طيار مزودة بحاويات للمواد السائلة...فيديو

10:40 GMT 13.04.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورطائرة مسيرة - درون
طائرة مسيرة - درون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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عثرت القوات الروسية على طائرة من دون طيار في إحدى مراكز الوحدات الأوكرانية المهجورة، مزودة برشاشات للمواد السائلة.
وقال جندي روسي في مقابلة مع قناة "آر تي"، إن الطائرة مزودة بحاويات حجمها 30 لترا، يفترض أنها لرش المواد السامة.
يذكر أن الدفاع الروسية نشرت، في وقت سابق، وثائق تتعلق بالقوات الأوكرانية، تظهر أن الجانب الأوكراني كان مهتما بإمكانية تركيب أنظمة الرش على الطائرات دون طيار التركية الصنع من طراز "بيرقدار".
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Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:16 GMT
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