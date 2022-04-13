https://arabic.sputniknews.com/20220413/الجيش-الروسي-يعثر-على-طائرات-من-دون-طيار-مزودة-بحاويات-للمواد-السائلةفيديو-1061152209.html
الجيش الروسي يعثر على طائرات من دون طيار مزودة بحاويات للمواد السائلة...فيديو
الجيش الروسي يعثر على طائرات من دون طيار مزودة بحاويات للمواد السائلة...فيديو
عثرت القوات الروسية على طائرة من دون طيار في إحدى مراكز الوحدات الأوكرانية المهجورة، مزودة برشاشات للمواد السائلة. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T10:40+0000
2022-04-13T10:40+0000
2022-04-13T10:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال جندي روسي في مقابلة مع قناة "آر تي"، إن الطائرة مزودة بحاويات حجمها 30 لترا، يفترض أنها لرش المواد السامة.يذكر أن الدفاع الروسية نشرت، في وقت سابق، وثائق تتعلق بالقوات الأوكرانية، تظهر أن الجانب الأوكراني كان مهتما بإمكانية تركيب أنظمة الرش على الطائرات دون طيار التركية الصنع من طراز "بيرقدار".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يعثر على طائرات من دون طيار مزودة بحاويات للمواد السائلة...فيديو
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عثرت القوات الروسية على طائرة من دون طيار في إحدى مراكز الوحدات الأوكرانية المهجورة، مزودة برشاشات للمواد السائلة.
وقال جندي روسي في مقابلة مع قناة "آر تي"، إن الطائرة مزودة بحاويات حجمها 30 لترا، يفترض أنها لرش المواد السامة.
يذكر أن الدفاع الروسية نشرت، في وقت سابق، وثائق تتعلق بالقوات الأوكرانية، تظهر أن الجانب الأوكراني كان مهتما بإمكانية تركيب أنظمة الرش على الطائرات دون طيار التركية الصنع من طراز "بيرقدار".