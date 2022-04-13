https://arabic.sputniknews.com/20220413/الحرس-الثوري-مقتل-كل-قادة-أمريكا-لا-يكفي-للثأر-لدماء-قاسم-سليماني-يجب-أن-نثأر-بطريقة-أخرى-1061145035.html
الحرس الثوري: مقتل كل قادة أمريكا لا يكفي للثأر لدماء قاسم سليماني... يجب أن نثأر بطريقة أخرى
الحرس الثوري: مقتل كل قادة أمريكا لا يكفي للثأر لدماء قاسم سليماني... يجب أن نثأر بطريقة أخرى
قال الحرس الثوري الإيراني، إن "مقتل كل قادة أمريكا لا يكفي للثأر لدماء قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني"، مشددا على ضرورة أن يتم الثأر بطريقة أخرى. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T08:26+0000
2022-04-13T08:26+0000
2022-04-13T08:26+0000
أخبار إيران
مقتل قاسم سليماني
الحرس الثوري الإيراني
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قال قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، إن "دماء الحاج قاسم غالية جداً وأن مقتل كل قادة أمريكا لا يكفي للثأر لذا يجب أن نثأر بطريقة أخرى"، مؤكدا أن "هناك معادلة الآن يقر بها الأعداء ويدركون جيداً إن اختراقها يعني تلقيهم ضربة قاسية"، حسب وكالة تسنيم.يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة "عين الأسد"، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-السابق-كدنا-نقتل-قاسم-سليماني-قبل-اغتياله-بعام-ونصف-1057424845.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, مقتل قاسم سليماني, الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري: مقتل كل قادة أمريكا لا يكفي للثأر لدماء قاسم سليماني... يجب أن نثأر بطريقة أخرى
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قال الحرس الثوري الإيراني، إن "مقتل كل قادة أمريكا لا يكفي للثأر لدماء قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني"، مشددا على ضرورة أن يتم الثأر بطريقة أخرى.
قال قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، إن "دماء الحاج قاسم غالية جداً وأن مقتل كل قادة أمريكا لا يكفي للثأر لذا يجب أن نثأر بطريقة أخرى"، مؤكدا أن "هناك معادلة الآن يقر بها الأعداء ويدركون جيداً إن اختراقها يعني تلقيهم ضربة قاسية"، حسب وكالة تسنيم
.
يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس
التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق
، إحداهما قاعدة "عين الأسد"، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.