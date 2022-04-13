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الحكومة الإيرانية تعلن منح تأشيرات مجانية لمشجعي كاس العالم 2022

الحكومة الإيرانية تعلن منح تأشيرات مجانية لمشجعي كاس العالم 2022

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن منح تاشيرات مجانية لمشجعي مونديال قطر 2022، الراغبين في زيارة إيران خلال فترة إقامة البطولة في قطر. 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T11:38+0000

2022-04-13T11:38+0000

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وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، عبر حسابه على توتير، إن "مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه اليوم إلغاء رسوم التأشيرات بالنسبة للمسافرين القادمين، خلال فترة إقامة كأس العالم 2022، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدءا من قطر".وأكد بهادري جهرمي أن "هذا القرار يسهم بشكل مؤثر في استقطاب مشجعي المونديال لزيارة إيران، وتطوير قطاع السياحة في البلاد".وأكدت الرئاسة الإيرانية، أمس الثلاثاء، "استعداد طهران لاستضافة السياح الأجانب ومشجعي مونديال قطر 2022"، منوهة إلى أن هذه فرصة للقطاع الخاص ليكون نشطا في السياحة.وقال محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني، في الاجتماع الثاني لدراسة القضايا المتعلقة بمونديال قطر، إن "التعاون المشترك بين طهران والدوحة خلال إقامة كأس العالم لكرة القدم في قطر فرصة جيدة لتعزيز العلاقات الطويلة الأمد بين البلدين في مختلف المجالات"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أصدر توجيهات خاصة إلى محمد مخبر بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها في قطر، شتاء العام الجاري.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في تغريدة على تويتر: "بعد زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى قطر، أصدر توجيهاته للنائب الأول بتشكيل مجموعة عمل خاصة لزيادة التآزر والتنسيق بين الأجهزة الحكومية من أجل الاستفادة بشكل أكبر من الإمكانات السياحية والاقتصادية لإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر".ووقعت قطر وإيران اتفاقية ثنائية في مجال الطيران تسمح بربط إقليم الدوحة لمعلومات الطيران مع إقليم معلومات الطيران في إيران، كما أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، رستم قاسمي، تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إمكانية بناء نفق تحت البحر بين البلدين.

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