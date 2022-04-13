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https://arabic.sputniknews.com/20220413/الحكومة-الإيفوارية-تستقيل-والرئيس-يكلف-بتشكيل-مجلس-وزراء-مصغر-1061168539.html
الحكومة الإيفوارية تستقيل والرئيس يكلف بتشكيل مجلس وزراء مصغر
الحكومة الإيفوارية تستقيل والرئيس يكلف بتشكيل مجلس وزراء مصغر
أعلن الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، استقالة رئيس الوزراء باتريك أتشي، واستقالة حكومته اليوم الأربعاء، موضحا أنه سيتم تعيين حكومة "مصغرة" جديدة. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T16:01+0000
2022-04-13T16:01+0000
ساحل العاج
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القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في خطاب ألقاه الرئيس في افتتاح الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.وقال الرئيس الإبفواري إنه قبل استقالة الحكومة وإنه سيبدأ "من الأسبوع المقبل تكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة مصغرة قوامها نحو ثلاثين عضوا".وأضاف واتارا، في خطابه الذي نقلته الوكالة الإيفوارية الرسمية، "من أجل تعزيز فعالية الإجراءات الحكومية ومراعاة الوضع الاقتصادي العالمي الحالي، قررت تقليص عدد وزراء الحكومة".وشدد الرئيس الإيفواري على أنه "من الضروري خفض الإنفاق الحكومي مع إعادة توجيهه نحو المرونة الاجتماعية والأمنية".أشاد الرئيس واتارا برئيس الوزراء المستقيل، قائلا، "على مدار العام الماضي، وعلى الرغم من الظروف المرتبطة بالجائحة والسياق الأمني الإقليمي المعقد، فقد أظهرتم التزامًا وتصميمًا".وذكرت الوكالة أن "رئيس الوزراء المستقيل أعرب عن امتنانه لرئيس الجمهورية على هذه الفرصة الفريدة التي أتاحته له والشرف الكبير الذي منحه له العمل إلى جانبه، مؤكداً على ارتباطه الراسخ بشخصه".ويغادر أتشي، 66 عاما، المنصب بعدما عُين به في نيسان/أبريل 2021، بعد وفاة سلفه حامد باكايوكو إثر معاناة مع مرض السرطان، حيث شغل المنصب بصفة مؤقتة في شباط/فبراير 2021.
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ساحل العاج

الحكومة الإيفوارية تستقيل والرئيس يكلف بتشكيل مجلس وزراء مصغر

16:01 GMT 13.04.2022
© AFP 2022 / Sia Kambou أطفال يحملون وسادة على شكل شفاه حمراء خلال بيع منتجات "يوم الفالنتاين" (عيد الحب) في إحدى ضواحي أبيدجان، 13 فبراير/ شباط 2018
 أطفال يحملون وسادة على شكل شفاه حمراء خلال بيع منتجات يوم الفالنتاين (عيد الحب) في إحدى ضواحي أبيدجان، 13 فبراير/ شباط 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022 / Sia Kambou
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أعلن الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، استقالة رئيس الوزراء باتريك أتشي، واستقالة حكومته اليوم الأربعاء، موضحا أنه سيتم تعيين حكومة "مصغرة" جديدة.
القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في خطاب ألقاه الرئيس في افتتاح الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.
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وقال الرئيس الإبفواري إنه قبل استقالة الحكومة وإنه سيبدأ "من الأسبوع المقبل تكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة مصغرة قوامها نحو ثلاثين عضوا".
وأضاف واتارا، في خطابه الذي نقلته الوكالة الإيفوارية الرسمية، "من أجل تعزيز فعالية الإجراءات الحكومية ومراعاة الوضع الاقتصادي العالمي الحالي، قررت تقليص عدد وزراء الحكومة".
وشدد الرئيس الإيفواري على أنه "من الضروري خفض الإنفاق الحكومي مع إعادة توجيهه نحو المرونة الاجتماعية والأمنية".
أشاد الرئيس واتارا برئيس الوزراء المستقيل، قائلا، "على مدار العام الماضي، وعلى الرغم من الظروف المرتبطة بالجائحة والسياق الأمني الإقليمي المعقد، فقد أظهرتم التزامًا وتصميمًا".
وذكرت الوكالة أن "رئيس الوزراء المستقيل أعرب عن امتنانه لرئيس الجمهورية على هذه الفرصة الفريدة التي أتاحته له والشرف الكبير الذي منحه له العمل إلى جانبه، مؤكداً على ارتباطه الراسخ بشخصه".
ويغادر أتشي، 66 عاما، المنصب بعدما عُين به في نيسان/أبريل 2021، بعد وفاة سلفه حامد باكايوكو إثر معاناة مع مرض السرطان، حيث شغل المنصب بصفة مؤقتة في شباط/فبراير 2021.
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