https://arabic.sputniknews.com/20220413/الخارجية-الروسية-تهديد-القوميين-الأوكرانيين-بالإرهاب-الكيميائي-واقعي-للغاية-1061138359.html

الخارجية الروسية: تهديد القوميين الأوكرانيين بالإرهاب الكيميائي واقعي للغاية

الخارجية الروسية: تهديد القوميين الأوكرانيين بالإرهاب الكيميائي واقعي للغاية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تعتبر الإرهاب الكيميائي من قبل الجيش والقوميين الأوكرانيين حقيقيًا للغاية. 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T03:24+0000

2022-04-13T03:24+0000

2022-04-13T03:24+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال سيرومولوتوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعتبر التهديد الحقيقي للإرهاب الكيماوي من قبل القوميين الفاشيين، الذين يعملون تحت رعاية نظام كييف الحالي، ووحدات القوات المسلحة الأوكرانية الخاضعة لسيطرتهم".وأضاف سيرومولوتوف إن "الاحتمال الكبير لتنفيذ مثل هذا السيناريو مشروط باستفزازات كيميائية متعددة تنظمها جماعات متطرفة مسلحة تسيطر عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو خلال الصراع السوري".وقال سيرومولوتوف إن أحد الأمثلة على ذلك هو الاستفزاز المنظم في بلدة بوتشا الأوكرانية وخطط الاستفزازات الكيماوية في دونباس التي وضعها فريق فولوديمير زيلينسكي، والتي أبلغت روسيا عنها مرارًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.ولفت إلى أنه:وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا. بتفجير خزانات بحمض النيتريك حتى تم نقل سحابة المواد السامة الناتجة بالريح إلى مستوطنة كودرياشوفكا المحررة منهم".وتابع سيرومولوتوف: "لا نستبعد تكرار مثل هذه الهجمات الإرهابية، حيث أنه وفقًا لبعض التقديرات، لا يزال هناك حوالي 40 ألف طن من المواد شديدة السمية في هذا المصنع، بما في ذلك أحماض النيتريك والكبريت والهيدروكلوريك، وكذلك الأمونيا".وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220412/الدفاع-الروسية-القوميون-الأوكران-يحشدون-قواتهم-في-الأحياء-المكتظة-في-خاركوف-1061133541.html

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