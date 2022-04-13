https://arabic.sputniknews.com/20220413/الدفاع-الروسية-استسلام-أكثر-من-ألف-جندي-أوكراني-في-مريوبول-والطيران-يستهدف-46-منشأة-عسكرية-1061142641.html
الدفاع الروسية: استسلام أكثر من ألف جندي أوكراني في مريوبول والطيران يستهدف 46 منشأة عسكرية
الدفاع الروسية: استسلام أكثر من ألف جندي أوكراني في مريوبول والطيران يستهدف 46 منشأة عسكرية
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن أكثر من ألف عسكري من مشاة البحرية الأوكرانية استسلموا في ماريوبول. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T07:27+0000
2022-04-13T07:27+0000
2022-04-13T07:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال كوناشينكوف: "استسلم طوعا 1026 أوكرانيًا من اللواء 36 البحري وألقوا أسلحتهم في مدينة ماريوبول وفي منطقة مصنع "إيليتش" للصلب والحديد، بعد العمليات الهجومية الناجحة التي قامت بها القوات المسلحة الروسية ووحدات الشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف "خلال الليل، دمرت صواريخ بحرية وجوية عالية الدقة في سادوفوي وتشودنوف مستودعين كبيرين للمدفعية الصاروخية للقوات الأوكرانية. كما تم تدمير أربع مروحيات أوكرانية في مطار ميرغورود العسكري، طائرتان من طراز مي24 وطائرتان من طراز مي-8".وتابع أن الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الروسية شن غارات على 46 منشأة عسكرية في أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: استسلام أكثر من ألف جندي أوكراني في مريوبول والطيران يستهدف 46 منشأة عسكرية
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن أكثر من ألف عسكري من مشاة البحرية الأوكرانية استسلموا في ماريوبول.
وقال كوناشينكوف: "استسلم طوعا 1026 أوكرانيًا من اللواء 36 البحري وألقوا أسلحتهم في مدينة ماريوبول وفي منطقة مصنع "إيليتش" للصلب والحديد، بعد العمليات الهجومية الناجحة التي قامت بها القوات المسلحة الروسية ووحدات الشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف "خلال الليل، دمرت صواريخ بحرية وجوية عالية الدقة في سادوفوي وتشودنوف مستودعين كبيرين للمدفعية الصاروخية للقوات الأوكرانية. كما تم تدمير أربع مروحيات أوكرانية في مطار ميرغورود العسكري، طائرتان من طراز مي24 وطائرتان من طراز مي-8".
وتابع أن الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الروسية شن غارات على 46 منشأة عسكرية في أوكرانيا.