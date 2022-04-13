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الدفاع الروسية: السلطات الأوكرانية تشكل 3 كتائب من القوميين في خاركوف تضم مسجونين
الدفاع الروسية: السلطات الأوكرانية تشكل 3 كتائب من القوميين في خاركوف تضم مسجونين
أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأوكرانية قاربت من الانتهاء من تشكيل 3 كتائب قومية جديدة في خاركوف... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T19:12+0000
2022-04-13T19:12+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال ميزينتسيف في إحاطة: "يتم في خاركوف الانتهاء من تكوين 3 كتائب قومية جديدة، تضم مسجونين يقضون عقوبة السجن لارتكابهم جرائم جسيمة في إليسكييفسكايا والسجن رقم 43".وأشار ميزينتسيف إلى أن المهمة الرئيسية لتلك الكتائب هي "إغلاق خاركوف من الناحية الجنوبية ومنع خروج السكان منها، وأيضا القضاء على وحدات القوات الأوكرانية في حالة انسحابها أو محاولة الاستسلام".وأشار ميزينتسيف إلى أن المهمة الرئيسية لتلك الكتائب هي "إغلاق خاركوف من الناحية الجنوبية ومنع خروج السكان منها، وأيضا القضاء على وحدات القوات الأوكرانية في حالة انسحابها أو محاولة الاستسلام".وتابع رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي: "ندعو الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى إلى اتخاذ جميع التدابير على الفور والتأثير على الجانب الأوكراني لإنقاذ المدنيين".
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روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: السلطات الأوكرانية تشكل 3 كتائب من القوميين في خاركوف تضم مسجونين

19:12 GMT 13.04.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالعقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأوكرانية قاربت من الانتهاء من تشكيل 3 كتائب قومية جديدة في خاركوف تضم مسجونين يقضون عقوبة السجن لارتكابهم جرائم جسيمة.
وقال ميزينتسيف في إحاطة: "يتم في خاركوف الانتهاء من تكوين 3 كتائب قومية جديدة، تضم مسجونين يقضون عقوبة السجن لارتكابهم جرائم جسيمة في إليسكييفسكايا والسجن رقم 43".
وأشار ميزينتسيف إلى أن المهمة الرئيسية لتلك الكتائب هي "إغلاق خاركوف من الناحية الجنوبية ومنع خروج السكان منها، وأيضا القضاء على وحدات القوات الأوكرانية في حالة انسحابها أو محاولة الاستسلام".
وأشار ميزينتسيف إلى أن المهمة الرئيسية لتلك الكتائب هي "إغلاق خاركوف من الناحية الجنوبية ومنع خروج السكان منها، وأيضا القضاء على وحدات القوات الأوكرانية في حالة انسحابها أو محاولة الاستسلام".
وتابع رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي: "ندعو الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى إلى اتخاذ جميع التدابير على الفور والتأثير على الجانب الأوكراني لإنقاذ المدنيين".
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