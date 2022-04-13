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الدفاع الروسية: اندلاع حريق على متن الطراد الصاروخي الروسي موسكفا
https://arabic.sputniknews.com/20220413/الدفاع-الروسية-اندلاع-حريق-على-متن-الطراد-الصاروخي-الروسي-موسكفا--1061176696.html
الدفاع الروسية: اندلاع حريق على متن الطراد الصاروخي الروسي موسكفا
الدفاع الروسية: اندلاع حريق على متن الطراد الصاروخي الروسي موسكفا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، اندلاع حريق على متن الطراد الصاروخي الروسي موسكفا. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T23:21+0000
2022-04-13T23:26+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: " إجلاء طاقم الطراد موسكفا والتحقق في أسباب اندلاع الحريق".وأضافت الوزارة، "نتيجة الحريق انفجرت ذخيرة على متن الطراد موسكفا ولحقت بالسفينة أضرارا بالغة".
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الدفاع الروسية: اندلاع حريق على متن الطراد الصاروخي الروسي موسكفا

23:21 GMT 13.04.2022 (تم التحديث: 23:26 GMT 13.04.2022)
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© Sputnik . Press service of the Western Military District of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، اندلاع حريق على متن الطراد الصاروخي الروسي موسكفا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: " إجلاء طاقم الطراد موسكفا والتحقق في أسباب اندلاع الحريق".
وأضافت الوزارة، "نتيجة الحريق انفجرت ذخيرة على متن الطراد موسكفا ولحقت بالسفينة أضرارا بالغة".
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