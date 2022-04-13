https://arabic.sputniknews.com/20220413/الرئيس-اللبناني-يؤكد-للسفير-السعودي-ضرورة-تطوير-العلاقات-الثنائية-وتفعيلها-في-المجالات-كافة-1061151286.html

الرئيس اللبناني يؤكد للسفير السعودي ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها في المجالات كافة

الرئيس اللبناني يؤكد للسفير السعودي ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها في المجالات كافة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، لدى استقباله السفير السعودي وليد البخاري، ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في المجالات كافة،... 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T10:20+0000

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أخبار لبنان

أخبار السعودية اليوم

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وذكرت الرئاسة اللبنانية، عبر تويتر، أن "عون أكد لدى استقباله السفير السعودي في لبنان ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها في المجالات كافة".وأضافت أن "السفير السعودي وليد البخاري عرض مع الرئيس عون آلية عمل الصندوق السعودي - الفرنسي المشترك المخصص للدعم الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان".وكان رئيس الوزرء اللبناني، نجيب ميقاتي، أعلن الاثنين الماضي، عن زيارته إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان الحالي.وقال ميقاتي، في تصريحات أمام الصحافيين، عقب لقائه بالسفير السعودي وليد بخاري في اليرزة: "أنا حريص على الالتزام بالثوابت اللبنانية والعلاقات مع دول الخليج"، مؤكدا التزامه بكل ما يحمي سيادة لبنان.وأضاف أن "لبنان لن يكون منصة ضد أي دولة في مجلس التعاون الخليجي"، متابعا: "لم أشعر يوما أن أبواب المملكة موصدة في وجهي".وخلال الأيام الماضية، عاد سفراء السعودية والكويت واليمن تباعا إلى لبنان، بعد استدعائهم في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وكانت أزمة دبلوماسية اندلعت بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي، قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والبحرين والإمارات، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، قبل أن يقدم قرداحي استقالته من منصبه على وقع ضغوط داخلية كبيرة.

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