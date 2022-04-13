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https://arabic.sputniknews.com/20220413/السعودية-القبض-على-3-مصريين-وسوري-خلال-محاولة-تهريب-مخدرات-1061176064.html
السعودية: القبض على 3 مصريين وسوري خلال محاولة تهريب مخدرات
السعودية: القبض على 3 مصريين وسوري خلال محاولة تهريب مخدرات
أحبطت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب نحو نصف مليون قرص إمفيتامين مخدر، وألقت القبض على المتورطين في المحاولة، بينهم 3 مصريين وسوري. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
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السعودية
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وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 456 ألف قرص إمفيتامين مخدر مخبأة في مكائن ومعدات وقطع غيار مصاعد"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وأضاف النجيدي أنه "تم القبض على مستقبلي الأقراص المخدرة وهم 3 مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية السورية، ومواطنان، في محافظة جدة ومدينة الرياض.
السعودية
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السعودية

السعودية: القبض على 3 مصريين وسوري خلال محاولة تهريب مخدرات

22:01 GMT 13.04.2022
© AFP 2022 / Khaled FAZAAالشرطة السعودية
الشرطة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022 / Khaled FAZAA
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أحبطت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب نحو نصف مليون قرص إمفيتامين مخدر، وألقت القبض على المتورطين في المحاولة، بينهم 3 مصريين وسوري.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 456 ألف قرص إمفيتامين مخدر مخبأة في مكائن ومعدات وقطع غيار مصاعد"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف النجيدي أنه "تم القبض على مستقبلي الأقراص المخدرة وهم 3 مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية السورية، ومواطنان، في محافظة جدة ومدينة الرياض.
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