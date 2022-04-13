https://arabic.sputniknews.com/20220413/الشرطة-الأمريكية-تعتقل-المشتبه-به-في-إطلاق-النار-بمحطة-قطار-بروكلين--1061172310.html

الشرطة الأمريكية تعتقل المشتبه به في إطلاق النار بمحطة قطار بروكلين

الشرطة الأمريكية تعتقل المشتبه به في إطلاق النار بمحطة قطار بروكلين

ألقت وحدات الشرطة الأمريكية القبض على فرانك جيمس المشتبه به في تنفيذ إطلاق النار في محطة قطار بروكلين، بولاية نيويورك. 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T19:00+0000

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2022-04-13T19:00+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت شبكة "يو أس نيوز" الأمريكية أن الرجل المشتبه به في تنفيذ هجوم محطة القطار في بروكلين، أمس الثلاثاء، قد اعتقل، وأودع في السجن في منهاتن.ودارت الشكوك حول فرانك جيمس البالغ 62 عاما، بعد نشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يصف فيها الولايات المتحدة بأنها مكان للعنصرية يغمره العنف، كما يسرد صراعه مع مرض نفسي، إلى جانب أنه استأجر شاحنة يحتمل أن تكون مرتبطة بالهجوم.وأصيب 16 شخصا على الأقل، إثر حادث إطلاق نار، وقع أمس الثلاثاء، في محطة مترو الأنفاق بضاحية بروكلين في مدينة نيويورك الأمريكية.وذكرت مفوضة شرطة نيويورك، في مؤتمر صحافي أنه "لا نحقق في حادث إطلاق النار في محطة مترو بروكلين على أنه عمل إرهابي"، مضيفة: "لقد حصل اضطراب بسبب شخص أطلق النار على هؤلاء المدنيين بدم بارد وما زال هذا الشخص طليقا وهو خطير".ووصفت منفذ الهجوم بأنه "رجل أسود طوله خمسة أقدام وهو ممتلئ يرتدي زي عمال البناء".وعن دوافع الحادث، قال ناطق باسم شرطة نيويورك، لوكالة "سبوتنيك"، إنه لا يمكن لإدارة الشرطة تأكيد التقارير الإعلامية التي تفيد بأن حادث إطلاق النار على مترو أنفاق في بروكلين الخاضع حاليا للتحقيق، مرتبط بالإرهاب.وأكد أن إدارة الشرطة لا تزال تحقق في"الأسباب وراء إطلاق النار الجماعي الآن في محطة مترو أنفاق بروكلين هذا الصباح، لكن ليس لديها عدد الضحايا في الوقت الحالي".

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