عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220413/الشيف-بوراك-ينظم-إفطارا-جماعيا-في-المسجد-الأقصى-فيديو-1061157812.html
الشيف بوراك ينظم إفطارا جماعيا في المسجد الأقصى... فيديو
الشيف بوراك ينظم إفطارا جماعيا في المسجد الأقصى... فيديو
نظّم الشيف التركي بوراك، إفطارًا جماعيًا في المسجد الأقصى بمشاركة الهلال الأحمر التركي. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T12:34+0000
2022-04-13T12:34+0000
منوعات
أخبار فلسطين اليوم
آخر أخبار القدس الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1048952277_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a8591c27dcd262cc856a519ec3880dd.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "يني شفق" التركية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر التركي بالتعاون مع الطباخ الشهير بوراك أوزدمير، نظم إفطارا جماعيا في المسجد الأقصى في القدس.وتابعت: "شارك بوراك لحظات إعداد الطعام وتجهيز مائدة الطعام عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي".ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، يظهر فيه الشيف بوراك أثناء إعداد الطعام للصائمين.كما يظهر الشيف بوراك عددا من الأطفال الذين يشاركونه في إعداد مكونات الطعام.وخلال الفيديو يقوم الشيف بوراك بمساعدة آخرين من الهلال الأحمر التركي بتوزيع الوجبات التي تم إعدادها لإفطار الصائمين، حيث يشاركه العديد من الأطفال لتوزيعها على الصائمين في مكان مخصص للإفطار الجماعي في المسجد الأقصى.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1048952277_190:0:1630:1080_1920x0_80_0_0_773a61f8db30b7fd954a693c3a719139.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن

الشيف بوراك ينظم إفطارا جماعيا في المسجد الأقصى... فيديو

12:34 GMT 13.04.2022
© AFP 2022 / social mediaالشيف التركي بوراك
الشيف التركي بوراك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022 / social media
تابعنا عبرTelegram
نظّم الشيف التركي بوراك، إفطارًا جماعيًا في المسجد الأقصى بمشاركة الهلال الأحمر التركي.
ذكرت ذلك صحيفة "يني شفق" التركية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر التركي بالتعاون مع الطباخ الشهير بوراك أوزدمير، نظم إفطارا جماعيا في المسجد الأقصى في القدس.
وتابعت: "شارك بوراك لحظات إعداد الطعام وتجهيز مائدة الطعام عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي".
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، يظهر فيه الشيف بوراك أثناء إعداد الطعام للصائمين.
كما يظهر الشيف بوراك عددا من الأطفال الذين يشاركونه في إعداد مكونات الطعام.
وخلال الفيديو يقوم الشيف بوراك بمساعدة آخرين من الهلال الأحمر التركي بتوزيع الوجبات التي تم إعدادها لإفطار الصائمين، حيث يشاركه العديد من الأطفال لتوزيعها على الصائمين في مكان مخصص للإفطار الجماعي في المسجد الأقصى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала