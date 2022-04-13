https://arabic.sputniknews.com/20220413/الشيف-بوراك-ينظم-إفطارا-جماعيا-في-المسجد-الأقصى-فيديو-1061157812.html
الشيف بوراك ينظم إفطارا جماعيا في المسجد الأقصى... فيديو
الشيف بوراك ينظم إفطارا جماعيا في المسجد الأقصى... فيديو
نظّم الشيف التركي بوراك، إفطارًا جماعيًا في المسجد الأقصى بمشاركة الهلال الأحمر التركي. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T12:34+0000
2022-04-13T12:34+0000
2022-04-13T12:34+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "يني شفق" التركية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر التركي بالتعاون مع الطباخ الشهير بوراك أوزدمير، نظم إفطارا جماعيا في المسجد الأقصى في القدس.وتابعت: "شارك بوراك لحظات إعداد الطعام وتجهيز مائدة الطعام عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي".ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، يظهر فيه الشيف بوراك أثناء إعداد الطعام للصائمين.كما يظهر الشيف بوراك عددا من الأطفال الذين يشاركونه في إعداد مكونات الطعام.وخلال الفيديو يقوم الشيف بوراك بمساعدة آخرين من الهلال الأحمر التركي بتوزيع الوجبات التي تم إعدادها لإفطار الصائمين، حيث يشاركه العديد من الأطفال لتوزيعها على الصائمين في مكان مخصص للإفطار الجماعي في المسجد الأقصى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن
الشيف بوراك ينظم إفطارا جماعيا في المسجد الأقصى... فيديو
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نظّم الشيف التركي بوراك، إفطارًا جماعيًا في المسجد الأقصى بمشاركة الهلال الأحمر التركي.
ذكرت ذلك صحيفة "يني شفق" التركية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر التركي بالتعاون مع الطباخ الشهير
بوراك أوزدمير، نظم إفطارا جماعيا في المسجد الأقصى في القدس.
وتابعت: "شارك بوراك لحظات إعداد الطعام وتجهيز مائدة الطعام عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي".
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، يظهر فيه الشيف بوراك
أثناء إعداد الطعام للصائمين.
كما يظهر الشيف بوراك عددا من الأطفال الذين يشاركونه في إعداد مكونات الطعام.
وخلال الفيديو يقوم الشيف بوراك بمساعدة آخرين من الهلال الأحمر التركي بتوزيع الوجبات التي تم إعدادها لإفطار الصائمين، حيث يشاركه العديد من الأطفال لتوزيعها على الصائمين في مكان مخصص للإفطار الجماعي في المسجد الأقصى
.