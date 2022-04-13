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الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا لخفض تدابير مواجهة كورونا
الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا لخفض تدابير مواجهة كورونا
أعلنت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية بالإجماع أن الوقت الحالي ليس مناسبا لخفض تدابير مواجهة فيروس كورونا. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T15:38+0000
2022-04-13T15:38+0000
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها ديدييه حسين رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال رئيس اللجنة إن "القرار اتخذ بالإجماع أن الوقت لم يحن بعد".جاءت تصريحات حسين بعد أن خلصت اللجنة إلى أن الجائحة مازالت تمثل حالة طوارئ للصحة العامة، وتثير قلقا دوليا وهو أعلى مستوى تحذيري يمكن أن تصدره المنظمة.يأتي هذا على الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية أن الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تشهد انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي.وقالت منظمة الصحة العالمية، في تقرير أسبوعي نشر مساء أمس الثلاثاء، إن أكثر من 7 ملايين حالة جديدة تم الإبلاغ عنها، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 24% مقارنةً بالأسبوع السابق.وانخفض العدد الأسبوعي لوفيات كورونا في جميع أنحاء العالم بنسبة 18%، ليصل إلى أكثر من 22 ألف حالة.ورأت المنظمة أن هذه الانخفاضات "يجب تفسيرها بحذر" لأن الكثير من الدول التي شهدت تراجعا في تفشي كورونا قامت بتغيير استراتيجيات الاختبار الخاصة بها، وهو ما يعني الكشف عن عدد أقل بكثير من الحالات.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/إصابات-كورونا-عالميا-تتجاوز-نصف-مليار-حالة-1061139850.html
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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا لخفض تدابير مواجهة كورونا

15:38 GMT 13.04.2022
© REUTERS / DENIS BALIBOUSEمنظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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أعلنت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية بالإجماع أن الوقت الحالي ليس مناسبا لخفض تدابير مواجهة فيروس كورونا.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها ديدييه حسين رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "فرانس برس".
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
إصابات كورونا عالميا تتجاوز نصف مليار حالة
05:39 GMT
وقال رئيس اللجنة إن "القرار اتخذ بالإجماع أن الوقت لم يحن بعد".
جاءت تصريحات حسين بعد أن خلصت اللجنة إلى أن الجائحة مازالت تمثل حالة طوارئ للصحة العامة، وتثير قلقا دوليا وهو أعلى مستوى تحذيري يمكن أن تصدره المنظمة.
يأتي هذا على الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية أن الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تشهد انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي.
وقالت منظمة الصحة العالمية، في تقرير أسبوعي نشر مساء أمس الثلاثاء، إن أكثر من 7 ملايين حالة جديدة تم الإبلاغ عنها، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 24% مقارنةً بالأسبوع السابق.
وانخفض العدد الأسبوعي لوفيات كورونا في جميع أنحاء العالم بنسبة 18%، ليصل إلى أكثر من 22 ألف حالة.
ورأت المنظمة أن هذه الانخفاضات "يجب تفسيرها بحذر" لأن الكثير من الدول التي شهدت تراجعا في تفشي كورونا قامت بتغيير استراتيجيات الاختبار الخاصة بها، وهو ما يعني الكشف عن عدد أقل بكثير من الحالات.
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