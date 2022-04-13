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https://arabic.sputniknews.com/20220413/العثور-على-أرشيف-بالبيانات-الشخصية-لقوات-الأمن-الأوكرانية-في-مستشفى-أطفال-في-خيرسون-1061138825.html
العثور على أرشيف بالبيانات الشخصية لقوات الأمن الأوكرانية في مستشفى أطفال في خيرسون
العثور على أرشيف بالبيانات الشخصية لقوات الأمن الأوكرانية في مستشفى أطفال في خيرسون
اكتشف موظفو وكالات إنفاذ القانون الروسية أرشيفًا مخفيًا يحتوي على ملفات شخصية لقوات الأمن الأوكرانية في مستشفى خيرسون الإقليمي للأطفال، وفقًا لمراسل وكالة... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T04:27+0000
2022-04-13T04:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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خيرسون تحت سيطرة الجيش الروسي.تم العثور على ملفات شخصية وسجلات طبية لموظفي وكالات إنفاذ القانون في أوكرانيا في أرشيف مستشفى الأطفال الإقليمي.وعثر الأمن الروسي على وثائق مثيرة للاهتمام من وجهة نظر عملياتية، بما في ذلك الخصائص الشخصية السرية لضباط الشرطة في منطقة خيرسون وعدد من الوثائق الأخرى التي لم يتم الإعلان عنها بعد لصالح التحقيق.تم الآن استعادة الحياة السلمية في خيرسون بالكامل، ويتم توفير الأمن من قبل الجيش الروسي والخدمات الخاصة.
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أخبار أوكرانيا

العثور على أرشيف بالبيانات الشخصية لقوات الأمن الأوكرانية في مستشفى أطفال في خيرسون

04:27 GMT 13.04.2022
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اكتشف موظفو وكالات إنفاذ القانون الروسية أرشيفًا مخفيًا يحتوي على ملفات شخصية لقوات الأمن الأوكرانية في مستشفى خيرسون الإقليمي للأطفال، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
خيرسون تحت سيطرة الجيش الروسي.
تم العثور على ملفات شخصية وسجلات طبية لموظفي وكالات إنفاذ القانون في أوكرانيا في أرشيف مستشفى الأطفال الإقليمي.
ينكر الموظفون الحاليون في أرشيف المستشفى تورطهم في المستندات التي تم العثور عليها ولا يفهمون كيف وصلت إلى المرفق الطبي للأطفال. يشير الموظفون إلى تصرفات الإدارة السابقة للمستشفى، الذين فروا من مكان عملهم قبل وصول القوات الروسية إلى المدينة.
وعثر الأمن الروسي على وثائق مثيرة للاهتمام من وجهة نظر عملياتية، بما في ذلك الخصائص الشخصية السرية لضباط الشرطة في منطقة خيرسون وعدد من الوثائق الأخرى التي لم يتم الإعلان عنها بعد لصالح التحقيق.
تم الآن استعادة الحياة السلمية في خيرسون بالكامل، ويتم توفير الأمن من قبل الجيش الروسي والخدمات الخاصة.
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