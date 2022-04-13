https://arabic.sputniknews.com/20220413/الكاظمي-العراق-يمر-بمرحلة-حساسة-ويجب-رفع-السلاح-في-وجه-أعدائه-فقط-1061171611.html
الكاظمي: العراق يمر بمرحلة حساسة ويجب رفع السلاح في وجه أعدائه فقط
الكاظمي: العراق يمر بمرحلة حساسة ويجب رفع السلاح في وجه أعدائه فقط
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تمر بمرحلة حساسة، مؤكدا أن السلاح يجب أن يرفع في وجه أعداء العراق فقط. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T18:28+0000
2022-04-13T18:28+0000
2022-04-13T18:28+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك خلال مشاركته مجموعة من أسر شهداء القوات الأمنية والعسكرية مائدة الإفطار في أحد مطاعم بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال رئيس الحكومة العراقية إن بلاده تمر بظروف صعبة ومعقدة منذ سنوات، مؤكدا أنه يجب العمل معا لعبور هذه التحديات حتى لا يتكرر ما يحدث.وأضاف الكاظمي: "نحن اليوم في مرحلة حساسة لبناء العراق، ويجب ألا يرفع السلاح بين عراقي وآخر، السلاح يرفع فقط بوجه أعداء العراق الخارجيين والجماعات الإرهابية".واعتبر أن الحكومة تمكنت من تجاوز الكثير من الأزمات، وأن هناك أزمات لم تتمكن من عبورها، مؤكدا على أهمية عدم الانجرار وراء المناكفات السياسية أو الاجتماعية.وأكد رئيس الوزراء على ضرورة العمل من أجل بناء العراق ومستقبله؛ داعيا أعضاء البرلمان والكتل السياسية إلى الإسراع في التصويت على قانون الأمن الغذائي.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/إعلام-اختفاء-متظاهرين-ومحاولات-اغتيال-نشطاء-في-العراق-1061160051.html
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أخبار العراق اليوم
الكاظمي: العراق يمر بمرحلة حساسة ويجب رفع السلاح في وجه أعدائه فقط
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قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تمر بمرحلة حساسة، مؤكدا أن السلاح يجب أن يرفع في وجه أعداء العراق فقط.
جاء ذلك خلال مشاركته مجموعة من أسر شهداء القوات الأمنية والعسكرية مائدة الإفطار في أحد مطاعم بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
.
وقال رئيس الحكومة العراقية إن بلاده تمر بظروف صعبة ومعقدة منذ سنوات، مؤكدا أنه يجب العمل معا لعبور هذه التحديات حتى لا يتكرر ما يحدث.
وأضاف الكاظمي: "نحن اليوم في مرحلة حساسة لبناء العراق، ويجب ألا يرفع السلاح بين عراقي وآخر، السلاح يرفع فقط بوجه أعداء العراق الخارجيين والجماعات الإرهابية".
واعتبر أن الحكومة تمكنت من تجاوز الكثير من الأزمات، وأن هناك أزمات لم تتمكن من عبورها، مؤكدا على أهمية عدم الانجرار وراء المناكفات السياسية أو الاجتماعية.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة العمل من أجل بناء العراق ومستقبله؛ داعيا أعضاء البرلمان والكتل السياسية إلى الإسراع في التصويت على قانون الأمن الغذائي.