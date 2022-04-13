https://arabic.sputniknews.com/20220413/اللجنة-الروسية-الإيرانية-لحوار-الأرثوذكسية-والإسلام-تعقد-الدورة-الـ-12-هذا-العام-1061159899.html

اللجنة الروسية الإيرانية لحوار "الأرثوذكسية والإسلام" تعقد الدورة الـ 12 هذا العام

اللجنة الروسية الإيرانية لحوار "الأرثوذكسية والإسلام" تعقد الدورة الـ 12 هذا العام

أعلن بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، خلال اجتماع مع السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، أن الاجتماع الـ 12 للجنة الروسية الإيرانية لحوار "المسيحية الروسية... 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T13:11+0000

2022-04-13T13:11+0000

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موسكو- سبوتنيك. وقال البطريرك كيريل، في بيان، نشر على الموقع الإلكتروني للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، اليوم الأربعاء: "من المقرر عقد الاجتماع الثاني عشر القادم للجنة الروسية - الإيرانية المشتركة لحوار الأرثوذكسية – الإسلام، هذا العام، الذي كان من المفترض أن يعقد في روسيا عام 2020؛ لكنه لم يعقد بسبب الجائحة".وأضاف: "أود أن أتذكر الأشخاص الذين ساهموا بنشاط في تطوير هذه العلاقات، وخاصة من إيران، هو [الراحل] آية الله محمد علي تسخيري [رئيس المجلس الأعلى لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية]، الذي كان صديقي، والذي بدأنا معه هذه العلاقات وعقدنا العديد من الأحداث المشتركة".وأشار البطريرك كيريل إلى تطابق وجهات نظر شعبي روسيا وإيران، سواء في القضايا الأخلاقية أو في عدد من القضايا السياسية.من جانبه، أعرب السفير الإيراني، بحسب البيان، عن شكره للبطريرك كيريل على الحوار الخيري المستمر، ودعم الجالية الإسلامية في روسيا؛ مشيرًا إلى الدور الريادي للكنيسة الأرثوذكسية الروسية في الحفاظ على السلام بين الأديان في البلاد.وكان المركز الدولي لحوار الأديان والحضارات التابع لرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في طهران، استضاف الدورة الـ 11 من الحوار بين الإسلام - والمسيحية الأرثوذكسية الروسية، في 5 و6 أيار/مایو 2018.وعقدت الجولة العاشرة للحوار بين الإسلام والمسيحية الأرثوذكسية، في تشرين الأول/أكتوبر 2016، بعنوان "دور الإسلام والمسيحية الأرثوذكسية في إقامة سلام عادل ومستدام".وتعتبر اللجنة الحكومية الروسية - الإيرانية أداة فعالة لتطوير التعاون بين البلدين، فضلاً عن مجلس الأعمال الروسي - الإيراني، الذي يوحد جهود رجال الأعمال من البلدين.

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