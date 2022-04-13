https://arabic.sputniknews.com/20220413/المركزي-العراقي-يعلق-على-انتشار-وتداول-عملة-الدولار-الليبي-1061146143.html
المركزي العراقي يعلق على انتشار وتداول عملة "الدولار الليبي"
المركزي العراقي يعلق على انتشار وتداول عملة "الدولار الليبي"
نفى البنك المركزي العراقي وجود عملة نقدية تسمى "الدولار الليبي"، محذرا من أنها عملية احتيال ونصب، ومشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يروج لها. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T08:57+0000
2022-04-13T08:57+0000
2022-04-13T08:57+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
اقتصاد
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أكد المركزي، العراقي، اليوم الأربعاء، في بيان له "ما يتم ُتداوَله في وسائل التواصل الاجتماعي بوجود عملة الدولار الليبي، لا يتعدّى كونه عمليات نصب واحتيال باستخدام عملات مزّيفة"، بحسب موقع "السومرية نيوز".وشدد على أنه "يحتفظ بحقّه في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كُلّ مَنْ يتداول مثل هذهِ الأوراق المزيفة أو يروّج لها، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة".وأشار إلى أن "الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بهذا الصدد تهدف إلى ضمان سلامة القطاع المالي والمصرفي في العراق، وحماية حقوق المواطنين من عمليات النصب والاحتيال".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد
المركزي العراقي يعلق على انتشار وتداول عملة "الدولار الليبي"
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نفى البنك المركزي العراقي وجود عملة نقدية تسمى "الدولار الليبي"، محذرا من أنها عملية احتيال ونصب، ومشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يروج لها.
أكد المركزي، العراقي، اليوم الأربعاء، في بيان له "ما يتم ُتداوَله في وسائل التواصل الاجتماعي بوجود عملة الدولار الليبي، لا يتعدّى كونه عمليات نصب واحتيال باستخدام عملات مزّيفة"، بحسب موقع "السومرية نيوز
".
وشدد على أنه "يحتفظ بحقّه في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كُلّ مَنْ يتداول مثل هذهِ الأوراق المزيفة أو يروّج لها، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة".
وأشار إلى أن "الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بهذا الصدد تهدف إلى ضمان سلامة القطاع المالي والمصرفي في العراق، وحماية حقوق المواطنين من عمليات النصب والاحتيال".