عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220413/المركزي-العراقي-يعلق-على-انتشار-وتداول-عملة-الدولار-الليبي-1061146143.html
المركزي العراقي يعلق على انتشار وتداول عملة "الدولار الليبي"
المركزي العراقي يعلق على انتشار وتداول عملة "الدولار الليبي"
نفى البنك المركزي العراقي وجود عملة نقدية تسمى "الدولار الليبي"، محذرا من أنها عملية احتيال ونصب، ومشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يروج لها. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T08:57+0000
2022-04-13T08:57+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061069333_0:207:3273:2048_1920x0_80_0_0_6eb84a6b9484d06eaf8dc9d7e69b61b5.jpg
أكد المركزي، العراقي، اليوم الأربعاء، في بيان له "ما يتم ُتداوَله في وسائل التواصل الاجتماعي بوجود عملة الدولار الليبي، لا يتعدّى كونه عمليات نصب واحتيال باستخدام عملات مزّيفة"، بحسب موقع "السومرية نيوز".وشدد على أنه "يحتفظ بحقّه في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كُلّ مَنْ يتداول مثل هذهِ الأوراق المزيفة أو يروّج لها، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة".وأشار إلى أن "الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بهذا الصدد تهدف إلى ضمان سلامة القطاع المالي والمصرفي في العراق، وحماية حقوق المواطنين من عمليات النصب والاحتيال".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061069333_441:329:2733:2048_1920x0_80_0_0_c235fb64f74e247bdc84ccf543acacfe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد

المركزي العراقي يعلق على انتشار وتداول عملة "الدولار الليبي"

08:57 GMT 13.04.2022
© REUTERS / Thaier Al-Sudaniالسيارات تسير وسط عاصفة رملية على أحد الطرق في بغداد، العراق، 9 أبريل 2022.
السيارات تسير وسط عاصفة رملية على أحد الطرق في بغداد، العراق، 9 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
تابعنا عبرTelegram
نفى البنك المركزي العراقي وجود عملة نقدية تسمى "الدولار الليبي"، محذرا من أنها عملية احتيال ونصب، ومشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يروج لها.
أكد المركزي، العراقي، اليوم الأربعاء، في بيان له "ما يتم ُتداوَله في وسائل التواصل الاجتماعي بوجود عملة الدولار الليبي، لا يتعدّى كونه عمليات نصب واحتيال باستخدام عملات مزّيفة"، بحسب موقع "السومرية نيوز".
وشدد على أنه "يحتفظ بحقّه في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كُلّ مَنْ يتداول مثل هذهِ الأوراق المزيفة أو يروّج لها، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة".
وأشار إلى أن "الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بهذا الصدد تهدف إلى ضمان سلامة القطاع المالي والمصرفي في العراق، وحماية حقوق المواطنين من عمليات النصب والاحتيال".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала