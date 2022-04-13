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المعارضة التركية: لا يزال الوقت يسمح بإعلان مرشح لانتخابات الرئاسة

المعارضة التركية: لا يزال الوقت يسمح بإعلان مرشح لانتخابات الرئاسة

قال زعيم حزب السعادة التركي المعارض تيميل كرامولا أوغلو، اليوم الأربعاء، إنه لا يزال هناك متسع من الوقت لإعلان مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية لعام 2023. 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T15:36+0000

2022-04-13T15:36+0000

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أنقرة- سبوتنيك. في وقت سابق اليوم، حثّ زعيم حزب الحركة القومية التركية دولت باهتشيلي، كمال كيليغدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، على إعلان مرشح المعارضة في السباق الرئاسي لعام 2023.ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن كرامولا أوغلو، قوله: "لماذا تجري هذه النقاشات؟ لجذب الانتباه إلى الجانب الآخر، لإخفاء الحقائق في وقت تتفاقم فيه المشاكل، لا يوجد سبب آخر".وأضاف: "لقد شهدت تركيا الكثير من الانتخابات، لكننا لم نشهد أبدا انتخابات مركزة فقط على المرشحين مثل اليوم، ولهذا السبب نقول إنه ما زال هناك وقت للإعلان عن اسم المرشح".تُجرى الانتخابات العامة المقبلة في البلاد، في يونيو/ حزيران 2023. وفي 7 فبراير/ شباط، قال باهتشيلي إن الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان سيخوض انتخابات جديدة كمرشح لتحالف الشعب الحاكم، الذي تأسس في عام 2018.في 28 فبراير، وقع قادة ستة أحزاب معارضة تركية، على إعلان مشترك يحدد خطتهم لاستعادة النظام البرلماني في البلاد، ويتعهد بتأييد مرشح رئاسي واحد للانتخابات المقبلة وتقسيم السلطات الرئاسية في حالة الفوز.

https://arabic.sputniknews.com/20220207/حزب-الحركة-القومية-أردوغان-مرشح-عن-تحالف-الشعب-في-انتخابات-الرئاسة-عام-2023--1058121266.html

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