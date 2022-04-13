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https://arabic.sputniknews.com/20220413/الملك-السعودي-يوجه-بتقديم-مساعدات-طبية-وإنسانية-للاجئين-الأوكرانيين-في-الدول-المجاورة-1061170102.html
الملك السعودي يوجه بتقديم مساعدات طبية وإنسانية للاجئين الأوكرانيين في الدول المجاورة
الملك السعودي يوجه بتقديم مساعدات طبية وإنسانية للاجئين الأوكرانيين في الدول المجاورة
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم مساعدات طبية وإنسانية للاجئين الأوكرانيين في الدول المجاورة. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T17:18+0000
2022-04-13T17:18+0000
أخبار السعودية اليوم
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ذكرت وكالة الأنباء السعود الرسمية أن العاهل السعودي وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة.وخص التوجيه بالذكر اللاجئين الأوكرانيين في بولندا، مشيرا إلى أن تقديمها سيتم بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.وأوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن التوجيه يأتي انطلاقا من جهود المملكة الإنسانية في الوقوف إلى جانب المتضررين والمحتاجين في أرجاء المعمورة والتخفيف من معاناتهم.‏‎وقدم الشكر للملك سلمان على هذه المبادرة "التي تعكس نهج المملكة الإنساني القويم، الذي يعلي من قيمة الإنسان".
https://arabic.sputniknews.com/20220413/البنتاغون-مستعدون-لإرسال-المزيد-من-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1061167113.html
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أخبار السعودية اليوم, أخبار أوكرانيا

الملك السعودي يوجه بتقديم مساعدات طبية وإنسانية للاجئين الأوكرانيين في الدول المجاورة

17:18 GMT 13.04.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فبراير 2020
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم مساعدات طبية وإنسانية للاجئين الأوكرانيين في الدول المجاورة.
ذكرت وكالة الأنباء السعود الرسمية أن العاهل السعودي وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة.
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15:28 GMT
وخص التوجيه بالذكر اللاجئين الأوكرانيين في بولندا، مشيرا إلى أن تقديمها سيتم بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.
وأوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن التوجيه يأتي انطلاقا من جهود المملكة الإنسانية في الوقوف إلى جانب المتضررين والمحتاجين في أرجاء المعمورة والتخفيف من معاناتهم.
‏‎وقدم الشكر للملك سلمان على هذه المبادرة "التي تعكس نهج المملكة الإنساني القويم، الذي يعلي من قيمة الإنسان".
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