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الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن حالة الاستنفار والطوارئ على خلفية التصعيد الإسرائيلي
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن حالة الاستنفار والطوارئ على خلفية التصعيد الإسرائيلي
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، حالة الاستنفار والطوارئ، على خلفية التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T14:28+0000
2022-04-13T14:28+0000
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القدس - سبوتنيك. وقال الهلال الأحمر، في بيان: "نظرا للأوضاع الطارئة، التي نعيشها في كافة محافظات الوطن، وازدياد الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا الفلسطيني، فقد قررت اللجنة الإدارية للمكتب التنفيذي.. إعلان الاستنفار والجهوزية لجميع طواقم الجمعية".وأضاف البيان، أن "عطاء أبناء الجمعية غير محدود، ويظهر في الأوقات الحرجة، التي يواجهها أبناء شعبنا العظيم".وكان 36 فلسطينيا قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، منذ بداية العام الحالي، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس.وجاء ذلك في ظل تكثيف الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية، مؤخرا، عقب مقتل 14 إسرائيليا في أربع عمليات إطلاق نار وطعن في إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/إيران-التطورات-الأخيرة-في-فلسطين-المحتلة-نتيجة-الأعمال-الإسرائيلية-1060992649.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن حالة الاستنفار والطوارئ على خلفية التصعيد الإسرائيلي

14:28 GMT 13.04.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIالهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، حالة الاستنفار والطوارئ، على خلفية التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس.
القدس - سبوتنيك. وقال الهلال الأحمر، في بيان: "نظرا للأوضاع الطارئة، التي نعيشها في كافة محافظات الوطن، وازدياد الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا الفلسطيني، فقد قررت اللجنة الإدارية للمكتب التنفيذي.. إعلان الاستنفار والجهوزية لجميع طواقم الجمعية".
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وأضاف البيان، أن "عطاء أبناء الجمعية غير محدود، ويظهر في الأوقات الحرجة، التي يواجهها أبناء شعبنا العظيم".
وكان 36 فلسطينيا قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، منذ بداية العام الحالي، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس.
وجاء ذلك في ظل تكثيف الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية، مؤخرا، عقب مقتل 14 إسرائيليا في أربع عمليات إطلاق نار وطعن في إسرائيل.
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