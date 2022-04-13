https://arabic.sputniknews.com/20220413/الولايات-المتحدة-واليابان-تجريان-مناورات-بحرية-بمشاركة-حاملة-طائرات-نووية-1061150509.html
الولايات المتحدة واليابان تجريان مناورات بحرية بمشاركة حاملة طائرات نووية
الولايات المتحدة واليابان تجريان مناورات بحرية بمشاركة حاملة طائرات نووية
أطلقت الولايات المتحدة واليابان مناورات بحرية مشتركة في المياه الواقعة بين اليابان وشبه الجزيرة الكورية لأول مرة منذ 5 سنوات. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T10:12+0000
2022-04-13T10:12+0000
2022-04-13T10:12+0000
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ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية في خبر، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المناورات تشارك فيها سفن حربية من الدولتين وتقودها حاملة الطائرات النووية الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" والقوة الضاربة المرافقة لها.ولفتت الوكالة إلى أن المناورات تهدف إلى إظهار قوة التحالف العسكري بين البلدين وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية يمكن أن تجري اختبارا صاروخيا أو نوويا في وقت لاحق هذا الأسبوع.وبحسب الوكالة، أعلن الأسطول السابع الأمريكي وقوات الدفاع الذاتي اليابانية أنه تم إجراء مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.وأشارت الوكالة إلى أن مشاركة حاملة الطائرات الأمريكية في مناورات في هذه المنطقة لأول مرة منذ 2017، يمثل محاولة استعراضية لردع كوريا الشمالية حتى لا تواصل التصعيد.وحذر خبراء عسكريون من أن كوريا الشمالية يمكن أن تطلق صاروخا جديدا أو تقوم باختبار نووي في وقت لاحق هذا الأسبوع، مع الاحتفال بالذكرى السنوية لمولد مؤسس الجمهورية كيم إل سونغ.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/كوريا-الشمالية-اختبرت-صاروخا-وأمريكا-تؤكد-التزامها-بالدفاع-عن-الجارة-الجنوبية-1056215762.html
https://arabic.sputniknews.com/20201028/تكتيك-عسكري-يستخدم-لأول-مرة-في-مناورات-أمريكا-واليابان-فيديو-1046997560.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة واليابان تجريان مناورات بحرية بمشاركة حاملة طائرات نووية
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أطلقت الولايات المتحدة واليابان مناورات بحرية مشتركة في المياه الواقعة بين اليابان وشبه الجزيرة الكورية لأول مرة منذ 5 سنوات.
ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية في خبر
، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المناورات تشارك فيها سفن حربية من الدولتين وتقودها حاملة الطائرات النووية الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" والقوة الضاربة المرافقة لها.
ولفتت الوكالة إلى أن المناورات تهدف إلى إظهار قوة التحالف العسكري بين البلدين وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية يمكن أن تجري اختبارا صاروخيا أو نوويا في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وبحسب الوكالة، أعلن الأسطول السابع الأمريكي وقوات الدفاع الذاتي اليابانية أنه تم إجراء مناورات
بحرية مشتركة في بحر اليابان خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأشارت الوكالة إلى أن مشاركة حاملة الطائرات
الأمريكية في مناورات في هذه المنطقة لأول مرة منذ 2017، يمثل محاولة استعراضية لردع كوريا الشمالية حتى لا تواصل التصعيد.
28 أكتوبر 2020, 11:55 GMT
وحذر خبراء عسكريون من أن كوريا الشمالية يمكن أن تطلق صاروخا جديدا
أو تقوم باختبار نووي في وقت لاحق هذا الأسبوع، مع الاحتفال بالذكرى السنوية لمولد مؤسس الجمهورية كيم إل سونغ.