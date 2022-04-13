https://arabic.sputniknews.com/20220413/باريس-قدمنا-معدات-عسكرية-بأكثر-من-100-مليون-دولار-لأوكرانيا-منذ-بداية-الحرب--1061155831.html
باريس: قدمنا معدات عسكرية بأكثر من 100 مليون دولار لأوكرانيا منذ بداية الحرب
باريس: قدمنا معدات عسكرية بأكثر من 100 مليون دولار لأوكرانيا منذ بداية الحرب
أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل آتال، أن باريس قدمت أكثر من 100 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا حتى الآن. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T11:54+0000
2022-04-13T11:54+0000
2022-04-13T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار فرنسا
معدات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقال آتال خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء: "بلغ حجم المعدات العسكرية، التي قدمتها فرنسا لأوكرانيا كدعم، منذ بداية النزاع العسكري، حوالي 100 مليون يورو. وأريد التذكير، أنه بالعودة لعام 2014، كانت فرنسا أول مزود لأوكرانيا بالأسلحة".في غضون ذلك، أشار تقرير إعلامي إلى أن البنتاغون يدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بمروحيات من طراز "مي 17" وعربات هومفي في حزمة جديدة من المساعدات العسكرية.فبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" فإن البنتاغون يرغب بتزويد أوكرانيا بهذه المعدات في حزمة جديدة من المساعدات التي تقدر بنحو 750 مليون دولار.وبحسب مسؤولين كانوا قد صرحوا لـ"رويترز" عن بيانات تتعلق بهذه الحزمة فإن القرار النهائي بشأن أنواع الأسلحة المحددة التي سيتم تضمينها فيه لم يتخذ بعد. ووفقا لهم كجزء من الخطط الأولية، تضمنت الحزمة مدافع هاوتزر، ومركبات جوية من دون طيار للدفاع البحري، بالإضافة إلى بدلات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية. في الوقت نفسه، شددوا على أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت كل هذه العناصر ستبقى في الحزمة النهائية.هذا وذكرت "رويترز" أمس الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة الأمريكية ستعلن يوم الأربعاء عن شحنات أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 750 مليون دولار. في الوقت نفسه، قال أحد المسؤولين إن القرار النهائي بشأن تكوين الأسلحة لم يتخذ بعد.وصرح البيت الأبيض في 8 أبريل، أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قدمت واشنطن أكثر من 1.7 مليار دولار من المساعدات الأمنية إلى كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/صحيفة-البنتاغون-يدرس-إمكانية-تزويد-أوكرانيا-بسيارات-هومفي-ومروحيات-مي-17-1061140438.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا , معدات عسكرية, أخبار أوكرانيا
باريس: قدمنا معدات عسكرية بأكثر من 100 مليون دولار لأوكرانيا منذ بداية الحرب
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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل آتال، أن باريس قدمت أكثر من 100 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا حتى الآن.
وقال آتال خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء: "بلغ حجم المعدات العسكرية، التي قدمتها فرنسا لأوكرانيا كدعم، منذ بداية النزاع العسكري، حوالي 100 مليون يورو. وأريد التذكير، أنه بالعودة لعام 2014، كانت فرنسا أول مزود لأوكرانيا بالأسلحة".
وأضاف أن باريس مستمرة في دعم كييف عسكريا.
في غضون ذلك، أشار تقرير إعلامي إلى أن البنتاغون يدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بمروحيات من طراز "مي 17" وعربات هومفي في حزمة جديدة من المساعدات العسكرية.
فبحسب تقرير نشرته صحيفة
"واشنطن بوست" فإن البنتاغون يرغب بتزويد أوكرانيا بهذه المعدات في حزمة جديدة من المساعدات التي تقدر بنحو 750 مليون دولار.
وبحسب مسؤولين كانوا قد صرحوا لـ"رويترز" عن بيانات تتعلق بهذه الحزمة فإن القرار النهائي بشأن أنواع الأسلحة المحددة التي سيتم تضمينها فيه لم يتخذ بعد. ووفقا لهم كجزء من الخطط الأولية، تضمنت الحزمة مدافع هاوتزر، ومركبات جوية من دون طيار للدفاع البحري، بالإضافة إلى بدلات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية. في الوقت نفسه، شددوا على أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت كل هذه العناصر ستبقى في الحزمة النهائية.
هذا وذكرت "رويترز" أمس الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة الأمريكية ستعلن يوم الأربعاء عن شحنات أسلحة
جديدة لأوكرانيا بقيمة 750 مليون دولار. في الوقت نفسه، قال أحد المسؤولين إن القرار النهائي بشأن تكوين الأسلحة لم يتخذ بعد.
وصرح البيت الأبيض في 8 أبريل، أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قدمت واشنطن أكثر من 1.7 مليار دولار من المساعدات الأمنية إلى كييف.