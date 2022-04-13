https://arabic.sputniknews.com/20220413/بدءا-من-الأسبوع-المقبل-كوريا-الجنوبية-تزود-أوكرانيا-بإمدادات-إضافية--1061142511.html
بدءا من الأسبوع المقبل... كوريا الجنوبية تزود أوكرانيا بإمدادات إضافية
بدءا من الأسبوع المقبل... كوريا الجنوبية تزود أوكرانيا بإمدادات إضافية
أكد مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن سيئول قررت تقديم إمدادات عسكرية إضافية بقيمة ملياري وون (1.62 مليون دولار) لأوكرانيا وتخطط لإرسالها إليها ابتداء... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T07:25+0000
2022-04-13T07:25+0000
2022-04-13T07:25+0000
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أفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن المسؤول الكوري الجنوبي، بأن "الإمدادات تشمل ما تطلبه أوكرانيا بشكل عاجل على رأسها السترات الواقية من الرصاص والوجبات الجاهزة للأكل وأدوات الإسعافات الأولية وغيرها، وهذا سيكون أكبر بمقدار الضعف عن المبلغ المرسل (811 ألف دولار) في الشهر الماضي".ومن المتوقع أن تقدم الوزارة الإمدادات الإضافية على مراحل عبر الرحلات الجوية المنتظمة المتوجهة إلى أوروبا.وأكد مسؤول في الحكومة الكورية الجنوبية أن سيئول ضد تقديم أي أسلحة فتاكة للجانب الأوكراني.وقد طلب الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي" في خطاب افتراضي عبر الفيديو أمام المشرعين الكوريين الجنوبيين في يوم 11 أبريل من كوريا الجنوبية دعم بلاده بالمعدات العسكرية لمساعدته في صد القوات الروسية.كما طلب وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، دعما لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أثناء مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه أوك في يوم 8 أبريل، غير أن سوه قال إن بلاده ترى قيودا في دعم أنظمة الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا بالنظر إلى وضعنا الأمني وتأثير وضع الاستعداد العسكري وفقا للوزارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/صحيفة-البنتاغون-يدرس-إمكانية-تزويد-أوكرانيا-بسيارات-هومفي-ومروحيات-مي-17-1061140438.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, كوريا الجنوبية, مساعدات
بدءا من الأسبوع المقبل... كوريا الجنوبية تزود أوكرانيا بإمدادات إضافية
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أكد مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن سيئول قررت تقديم إمدادات عسكرية إضافية بقيمة ملياري وون (1.62 مليون دولار) لأوكرانيا وتخطط لإرسالها إليها ابتداء من الأسبوع المقبل.
أفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن المسؤول الكوري الجنوبي، بأن "الإمدادات تشمل ما تطلبه أوكرانيا بشكل عاجل على رأسها السترات الواقية من الرصاص والوجبات الجاهزة للأكل وأدوات الإسعافات الأولية وغيرها، وهذا سيكون أكبر بمقدار الضعف عن المبلغ المرسل (811 ألف دولار) في الشهر الماضي".
ومن المتوقع أن تقدم الوزارة الإمدادات الإضافية
على مراحل عبر الرحلات الجوية المنتظمة المتوجهة إلى أوروبا.
وأكد مسؤول في الحكومة الكورية الجنوبية أن سيئول ضد تقديم أي أسلحة فتاكة للجانب الأوكراني.
وقد طلب الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي" في خطاب افتراضي عبر الفيديو أمام المشرعين الكوريين الجنوبيين في يوم 11 أبريل من كوريا الجنوبية دعم بلاده بالمعدات العسكرية لمساعدته في صد القوات الروسية.
كما طلب وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، دعما لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أثناء مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه أوك في يوم 8 أبريل، غير أن سوه قال إن بلاده ترى قيودا في دعم أنظمة الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا بالنظر إلى وضعنا الأمني وتأثير وضع الاستعداد العسكري وفقا للوزارة.