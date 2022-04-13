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برلماني إسرائيلي: بعض أعضاء الكنيست يتحدثون عن ثمن إسقاط حكومة بينيت
برلماني إسرائيلي: بعض أعضاء الكنيست يتحدثون عن ثمن إسقاط حكومة بينيت
قال عضو في البرلمان الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن بعض أعضاء الكنيست يتحدثون عن ثمن إسقاط حكومة نفتالي بينيت. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T15:53+0000
2022-04-13T15:53+0000
العالم العربي
إسرائيل
انتخابات الكنيست الإسرائيلي
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وأجرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، لقاء مع عضو الكنيست إيلي كوهين، ذكر خلالها أن الائتلاف الحاكم في بلاده، بقيادة نفتالي بينيت، بمشاركة من منصور عباس، قائد القائمة العربية الموحدة "عرب 48" سينتهي قريبا، وبأن أيامه قريبة.وأكد عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عن حزب الليكود المعارض، أنه أجرى عدة اتصالات خلال الساعات القليلة الماضية مع بعض أعضاء الكنيست الآخرين من أحزاب اليمين، وأن وزيرة الداخلية، إيليت شاكيد، تتحدث عن "الثمن" مقابل إسقاط حكومة بينيت.وأوضح إيلي كوهين أن الوزيرة الإسرائيلية قد صرحت بهذا خلال أحاديث مغلقة، مدعيا أنها "انتهازية"، وهو ما دعاه إلى القول بأن حكومة بينيت ـ عباس تقترب من نهايتها، أو في أيامها الأخيرة.وجاءت تصريحات ليبرمان على خلفية استقالة عيديت سيلمان عضوة الكنيست عن حزب "يمينا" الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، من الائتلاف الحكومي في البلاد، بقيادة نفتالي بينيت، وهو ما أنذر باحتمالية تفكيك الحكومة الحالية في تل أبيب.
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العالم العربي, إسرائيل, انتخابات الكنيست الإسرائيلي

برلماني إسرائيلي: بعض أعضاء الكنيست يتحدثون عن ثمن إسقاط حكومة بينيت

15:53 GMT 13.04.2022
© REUTERS / NIR ELIASرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / NIR ELIAS
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قال عضو في البرلمان الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن بعض أعضاء الكنيست يتحدثون عن ثمن إسقاط حكومة نفتالي بينيت.
وأجرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، لقاء مع عضو الكنيست إيلي كوهين، ذكر خلالها أن الائتلاف الحاكم في بلاده، بقيادة نفتالي بينيت، بمشاركة من منصور عباس، قائد القائمة العربية الموحدة "عرب 48" سينتهي قريبا، وبأن أيامه قريبة.
وأكد عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عن حزب الليكود المعارض، أنه أجرى عدة اتصالات خلال الساعات القليلة الماضية مع بعض أعضاء الكنيست الآخرين من أحزاب اليمين، وأن وزيرة الداخلية، إيليت شاكيد، تتحدث عن "الثمن" مقابل إسقاط حكومة بينيت.
وأوضح إيلي كوهين أن الوزيرة الإسرائيلية قد صرحت بهذا خلال أحاديث مغلقة، مدعيا أنها "انتهازية"، وهو ما دعاه إلى القول بأن حكومة بينيت ـ عباس تقترب من نهايتها، أو في أيامها الأخيرة.
وجاءت تصريحات ليبرمان على خلفية استقالة عيديت سيلمان عضوة الكنيست عن حزب "يمينا" الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، من الائتلاف الحكومي في البلاد، بقيادة نفتالي بينيت، وهو ما أنذر باحتمالية تفكيك الحكومة الحالية في تل أبيب.
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