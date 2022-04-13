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بريطانيا تحظر استيراد الحديد والصلب من روسيا
بريطانيا تحظر استيراد الحديد والصلب من روسيا
صرحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، أن "بريطانيا تحظر استيراد الحديد والصلب من روسيا اعتبارا من 14 أبريل/ نيسان". 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T11:56+0000
2022-04-13T11:56+0000
روسيا
بريطانيا
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وقالت الوزيرة ليز تروس: "اعتبارًا من الغد، سنحظر استيراد الحديد والصلب الروسي، وكذلك تصدير التقنيات الكمية والمواد المتطورة التي يحتاجها بوتين بشدة".يشار إلى أنه سيتم تقديم اللوائح ذات الصلة يوم غد الخميس إلى البرلمان.وتسارع التضخم السنوي في بريطانيا ليصل إلى 7% في مارس، بعدما وصل لـ6.2% في الشهر السابق، ليبلغ أعلى مستوى له منذ عام 1992.وبحسب بيانات لمكتب الإحصاء الوطني (ONS)، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في مارس 1.1% بعد ارتفاعها 0.8% في فبراير.وتوقع محللون في استطلاع أجرته بوابة DailyFX أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 6.7% فقط، على أساس شهري، كان من المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 0.7%.في الوقت نفسه، بلغ مؤشر CPIH (التضخم، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف أصحاب المنازل لصيانة المساكن) 6.2٪ بعد 5.5٪ في الشهر السابق. وارتفعت أسعار هذا المؤشر في مارس بنسبة 0.9٪.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/السفير-الروسي-في-بريطانيا-العلاقات-بين-موسكو-ولندن-تحجمت-ولا-يوجد-مسار-للتفاوض----1061092394.html
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روسيا, بريطانيا

بريطانيا تحظر استيراد الحديد والصلب من روسيا

11:56 GMT 13.04.2022
© REUTERS / POOLوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / POOL
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صرحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، أن "بريطانيا تحظر استيراد الحديد والصلب من روسيا اعتبارا من 14 أبريل/ نيسان".
وقالت الوزيرة ليز تروس: "اعتبارًا من الغد، سنحظر استيراد الحديد والصلب الروسي، وكذلك تصدير التقنيات الكمية والمواد المتطورة التي يحتاجها بوتين بشدة".
يشار إلى أنه سيتم تقديم اللوائح ذات الصلة يوم غد الخميس إلى البرلمان.
وتسارع التضخم السنوي في بريطانيا ليصل إلى 7% في مارس، بعدما وصل لـ6.2% في الشهر السابق، ليبلغ أعلى مستوى له منذ عام 1992.
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وبحسب بيانات لمكتب الإحصاء الوطني (ONS)، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في مارس 1.1% بعد ارتفاعها 0.8% في فبراير.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته بوابة DailyFX أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 6.7% فقط، على أساس شهري، كان من المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 0.7%.
في الوقت نفسه، بلغ مؤشر CPIH (التضخم، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف أصحاب المنازل لصيانة المساكن) 6.2٪ بعد 5.5٪ في الشهر السابق. وارتفعت أسعار هذا المؤشر في مارس بنسبة 0.9٪.
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