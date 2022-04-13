https://arabic.sputniknews.com/20220413/بسبب-ارتفاع-الأسعار-هل-يشهد-العالم-انهيارات-مالية-جديدة-1061156398.html
بسبب ارتفاع الأسعار… هل يشهد العالم انهيارات مالية جديدة
بسبب ارتفاع الأسعار… هل يشهد العالم انهيارات مالية جديدة
واصل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعه، في شهر مارس/آذار الماضي، وبلغ أعلى مستوى له منذ العام 1981، حيث سجل الشهر الماضي مستوى 8.5% على أساس سنوي مقابل 7.9%... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T12:03+0000
2022-04-13T12:03+0000
2022-04-13T12:03+0000
راديو
أين الحقيقة؟
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بسبب ارتفاع الأسعار… هل يشهد العالم انهيارات مالية جديدة
بسبب ارتفاع الأسعار… هل يشهد العالم انهيارات مالية جديدة
وتجاوزت نتائج التضخم توقعات المحللين، إذ أشاروا إلى معدل تضخم سنوي عند 8.4% ونمو الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.1%، وفقا لشركة FactSetالأميركية.فما هي أسباب هذا التضخم؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور صفوان قصي:وأضاف قصي:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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ضياء حسون
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, أين الحقيقة؟, аудио
بسبب ارتفاع الأسعار… هل يشهد العالم انهيارات مالية جديدة
تابعنا عبر
واصل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعه، في شهر مارس/آذار الماضي، وبلغ أعلى مستوى له منذ العام 1981، حيث سجل الشهر الماضي مستوى 8.5% على أساس سنوي مقابل 7.9% في فبراير/شباط الماضي.
وتجاوزت نتائج التضخم توقعات المحللين، إذ أشاروا إلى معدل تضخم سنوي عند 8.4% ونمو الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.1%، وفقا لشركة FactSetالأميركية.
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة
" على أثير راديو "سبوتنيك
"، الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور صفوان قصي:
"لا شك أن الأزمة الأوكرانية ألقت بظلالها على أسعار النفط والغاز، الأمر الذي أثر على بقية السلع من حيث ارتفاع الأسعار، وهذا هو سبب التضخم الذي يضرب الولايات المتحدة، لذا تقوم الأخيرة بالسحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بهدف السيطرة على الأسعار وعلى التضخم، كما أن الخزانة الأميركية ترفع من سعر الفائدة كي تبقي على الودائع في المصارف وتحافظ على ديمومة العجلة الاقتصادية في البلاد وفي سبيل أن لا يدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة الانكماش، كما أن قيام روسيا ببيع النفط بالروبل وبالذهب أدى إلى إضعاف الدولار وارتفاع معدلات التضخم التي قد تخرج عن نطاق سيطرة الولايات المتحدة، فنحن أمام صراع مالي بين قوتين كبيرتين في الاقتصاد العالمي".
"إذا ما استمر الصراع في أوكرانيا ودخلت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا حيز التنفيذ، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الأسعار في كل السلع، وحالياً المتضرر الأول من هذا الصراع هي أوروبا، أما بالنسبة لدول آسيا فإن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي فيها، أما الدول الهشة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط فإنها لا تستطيع مواجهة صراع مستمر، كونها تعتمد على الاستيراد، خصوصاً الدول الغير نفطية، والتي قد تشهد انهيارات مالية كما يحصل الآن في لبنان".
التفاصيل في الملف الصوتي...