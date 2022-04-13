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https://arabic.sputniknews.com/20220413/بعد-السالمونيلا-إغلاق-مصنع-أغذية-شهير-في-فرنسا-نشر-عدوى-إي-كولاي-القاتلة-1061159587.html
بعد السالمونيلا... إغلاق مصنع أغذية شهير في فرنسا نشر عدوى "إي كولاي" القاتلة
بعد السالمونيلا... إغلاق مصنع أغذية شهير في فرنسا نشر عدوى "إي كولاي" القاتلة
إغلاق مصنع أغذية شهير في فرنسا نشر عدوى "إي كولاي"
2022-04-13T13:02+0000
2022-04-13T13:02+0000
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فتح تحقيق في القتل غير المتعمد والممارسات الخادعة في 1 أبريل/ نيسان بعد أن علمت السلطات بأكثر من 70 إصابة، ربما تسببت في وفاة طفل يبلغ من العمر عاما واحدا وشاب يبلغ 18 عاما، بحسب "فرانس برس".أكد مكتب المدعي العام في باريس، الذي يقود التحقيق، تنفيذ عملية البحث في مصنع "كودري" الذي تديره شركة "بويتوني"، المملوكة لشركة "نستله" السويسرية للأغذية.أعلنت "نستله" عن سحب منتج البيتزا "فرايش أب" المتضررة في 18 مارس/ آذار، وأمرت السلطات بوقف إنتاجها في "كودري" في 6 أبريل بعد إجراء فحصين للنظافة.وقالت السلطات في أمر الإغلاق إن عمليات التفتيش "كشفت عن تدهور ضوابط النظافة الغذائية" ووجود "قوارض" وعدم كفاية الإجراءات لمنع الآفات من تلويث موقع إنتاج الغذاء.يمكن أن تؤدي بكتيريا "إي- كولاي" إلى مضاعفات صحية خطيرة وطويلة الأمد بما في ذلك الفشل الكلوي الحاد. تقول السلطات الفرنسية إن التقارير عن إصابات محتملة بدأت في أواخر فبراير/ شباط.طلبت أيضا عمليات سحب في بلجيكا ولوكسمبورغ، مع العلم أن البيتزا المتضررة وزعت في 20 دولة أخرى بما في ذلك 15 دولة في أفريقيا، وفقا لنظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف التابع للاتحاد الأوروبي.يأتي الذعر الصحي بعد أن أبلغت 9 دول أوروبية عن 150 حالة إصابة بالسالمونيلا يُعتقد أنها مرتبطة بمصنع شوكولاتة "كيندر" في بلجيكا والذي تم إغلاقه منذ ذلك الحين.وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها وهيئة سلامة الغذاء الأوروبية في بيان يوم الثلاثاء: "معظم الحالات من الأطفال دون سن العاشرة، والعديد منهم يدخلون المستشفيات".
https://arabic.sputniknews.com/20220404/سحب-منتجات-كيندر-في-بريطانيا-لتسببها-بمرض-السالمونيلا-1060839822.html
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بعد السالمونيلا... إغلاق مصنع أغذية شهير في فرنسا نشر عدوى "إي كولاي" القاتلة

13:02 GMT 13.04.2022
© AFP 2022 / FRANCOIS LO PRESTIمصنع "كودري" المتسبب في انتشار عدوى "إي كولاي" في باريس
مصنع كودري المتسبب في انتشار عدوى إي كولاي في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022 / FRANCOIS LO PRESTI
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قالت الشرطة الفرنسية إن النيابة العامة فتشت، اليوم الأربعاء، مصنعا للبيتزا المجمدة شمالي البلاد، حيث تشتبه بأنه مصدر تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية التي أصابت عشرات الأطفال.
فتح تحقيق في القتل غير المتعمد والممارسات الخادعة في 1 أبريل/ نيسان بعد أن علمت السلطات بأكثر من 70 إصابة، ربما تسببت في وفاة طفل يبلغ من العمر عاما واحدا وشاب يبلغ 18 عاما، بحسب "فرانس برس".
أكد مكتب المدعي العام في باريس، الذي يقود التحقيق، تنفيذ عملية البحث في مصنع "كودري" الذي تديره شركة "بويتوني"، المملوكة لشركة "نستله" السويسرية للأغذية.
أعلنت "نستله" عن سحب منتج البيتزا "فرايش أب" المتضررة في 18 مارس/ آذار، وأمرت السلطات بوقف إنتاجها في "كودري" في 6 أبريل بعد إجراء فحصين للنظافة.
وقالت السلطات في أمر الإغلاق إن عمليات التفتيش "كشفت عن تدهور ضوابط النظافة الغذائية" ووجود "قوارض" وعدم كفاية الإجراءات لمنع الآفات من تلويث موقع إنتاج الغذاء.
بيض الشوكولاتة كيندر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
سحب منتجات "كيندر" في بريطانيا لتسببها بمرض السالمونيلا
4 أبريل, 15:30 GMT
يمكن أن تؤدي بكتيريا "إي- كولاي" إلى مضاعفات صحية خطيرة وطويلة الأمد بما في ذلك الفشل الكلوي الحاد. تقول السلطات الفرنسية إن التقارير عن إصابات محتملة بدأت في أواخر فبراير/ شباط.
طلبت أيضا عمليات سحب في بلجيكا ولوكسمبورغ، مع العلم أن البيتزا المتضررة وزعت في 20 دولة أخرى بما في ذلك 15 دولة في أفريقيا، وفقا لنظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف التابع للاتحاد الأوروبي.
يأتي الذعر الصحي بعد أن أبلغت 9 دول أوروبية عن 150 حالة إصابة بالسالمونيلا يُعتقد أنها مرتبطة بمصنع شوكولاتة "كيندر" في بلجيكا والذي تم إغلاقه منذ ذلك الحين.
وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها وهيئة سلامة الغذاء الأوروبية في بيان يوم الثلاثاء: "معظم الحالات من الأطفال دون سن العاشرة، والعديد منهم يدخلون المستشفيات".
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