بعد 47 عاما على الحرب الأهلية اللبنانية... أهالي المفقودين يواصلون معركتهم... صور
© Sputnik . Zahraa Al Amirأحيت عائلات المفقودين والمخفيين قسراً الذكرى الـ47 لاندلاع الأهلية اللبنانية، في مركز "بيت بيروت"، في السوديكو
© Sputnik . Zahraa Al Amir
أحيت عائلات المفقودين والمخفيين قسرا الذكرى الـ47 لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، اليوم الأربعاء، في مركز "بيت بيروت"، في السوديكو.
وعلى الرغم من مرور 47 عاماً على شرارة الحرب الأهلية، إلا أن أهالي المفقودين والمخفيين قسراً لم يفقدوا الأمل وما زالوا يواصلون معركتهم لمعرفة مصير أقربائهم وأبنائهم.
© Sputnik . Zahraa Al Amirأحيت عائلات المفقودين والمخفيين قسراً الذكرى الـ47 لاندلاع الأهلية اللبنانية، في مركز "بيت بيروت"، في السوديكو
أحيت عائلات المفقودين والمخفيين قسراً الذكرى الـ47 لاندلاع الأهلية اللبنانية، في مركز "بيت بيروت"، في السوديكو
© Sputnik . Zahraa Al Amir
نهاد أسعد الجردي تحمل صورة ابنها المخطوف أيمن سليم وتقول لـ"سبوتنيك": "إبني كان أصغر موظف في بنك "لبنان والمهجر"، في الحمرا، وكان يتوجه دائماً إلى عمله، وفي يونيو/حزيران عام 1982 عندما كان ذاهباً إلى عمله خطف في بحمدون هو ورفاقه".
وأضافت: "منذ 40 عاماً خطفوا ابني وأنا لا زلت 40 سنة في الشارع، أريد إبني، وسأظل بالشارع حتى أعرف مصيره".
© Sputnik . Zahraa Al Amirأحيت عائلات المفقودين والمخفيين قسراً الذكرى الـ47 لاندلاع الأهلية اللبنانية، في مركز "بيت بيروت"، في السوديكو
أحيت عائلات المفقودين والمخفيين قسراً الذكرى الـ47 لاندلاع الأهلية اللبنانية، في مركز "بيت بيروت"، في السوديكو
© Sputnik . Zahraa Al Amir
من جهته، يؤكد حيدر عماشة محارب سابق وعضو جمعية "محاربون من أجل السلام"، على أن الحرب لن تنتهي دون نوع من العدالة الانتقالية.
وقال لـ"سبوتنيك": "بهذه الذكرى الأليمة نقول إننا لا زلنا بعيدين عن السلم الأهلي الحقيقي طالما لا تزال هناك قضايا عالقة منها قضية المفقودين والمخفيين قسراً".
وأشار إلى أن "عدد المخفيين والمخطوفين ليس قليلاً بل 177 ألف و400 مخفي ومعتقل غير معروف مصيرهم، وطالما لم تحدث عدالة انتقالية بقي المجرمون والقتلة في الحرب، وقاموا بعفو عام عن أنفسهم وتحولوا إلى سلطة ليس لديها مصلحة بمعرفة الحقائق وبالتالي لا يدينون أنفسهم".
© Sputnik . Zahraa Al Amirأحيت عائلات المفقودين والمخفيين قسراً الذكرى الـ47 لاندلاع الأهلية اللبنانية، في مركز "بيت بيروت"، في السوديكو
أحيت عائلات المفقودين والمخفيين قسراً الذكرى الـ47 لاندلاع الأهلية اللبنانية، في مركز "بيت بيروت"، في السوديكو
© Sputnik . Zahraa Al Amir
وبهذه الذكرى صنعت أمهات وزوجات المفقودين من كل المناطق اللبنانية جدارية بأسماء المفقودين والمخفيين قصراً مخيطة بخيطان ذهبية.
وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر عام 2018 قانون المفقودين والمخفيين قسراً في الحرب الأهلية اللبنانية، للكشف عن مصيرهم وتنظيم العمل على تقفي أثرهم وأماكن احتجازهم.
© Sputnik . Zahraa Al Amirأحيت عائلات المفقودين والمخفيين قسراً الذكرى الـ47 لاندلاع الأهلية اللبنانية، في مركز "بيت بيروت"، في السوديكو
أحيت عائلات المفقودين والمخفيين قسراً الذكرى الـ47 لاندلاع الأهلية اللبنانية، في مركز "بيت بيروت"، في السوديكو
© Sputnik . Zahraa Al Amir