عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220413/بغداد-تحبط-هجوما-بصواريخ-كاتيوشا-على-منشآتها-الحيوية-1061156869.html
بغداد تحبط هجوما بصواريخ كاتيوشا على منشآتها الحيوية
بغداد تحبط هجوما بصواريخ كاتيوشا على منشآتها الحيوية
ألقت قوات الأمن في العاصمة العراقية بغداد، القبض على 3 أشخاص بعد رصد تحركاتهم في محيط المدينة، وذلك أثناء إحباط عملية استهدفت منشآت حيوية بها. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T12:10+0000
2022-04-13T12:10+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1049096567_0:160:958:699_1920x0_80_0_0_6d4b050c140e7b18dd923b57e1123c98.jpg
بغداد - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء: "تمكنت قوة من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين أثناء رصد تحركاتهم ضمن قواطع المسؤولية بجانبي الكرخ والرصافة، بعد ورود معلومات دقيقة عن نوايا العدو لاستهداف المنشآت الحيوية".وأضاف البيان: "أثناء عملية البحث والتفتيش تم ضبط صاروخين من نوع كاتيوشا وصمامين للصواريخ و6 صواعق تفجير، إذ تم رفعها من قبل مفرزة الجهد الهندسي بدون اي حادث يذكر في قضاء الطارمية شمال بغداد".وكانت أعلنت القوات المسلحة العراقية، الاثنين الماضي، القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك مع التحفظ على الكشف عن هويته في الوقت الحالي، لم تفصح عن هويته.وذلك بالإضافة إلى إلقاء القبض على 3 إرهابيين من "داعش" في محافظة الأنبار، بجانب عنصرين اثنين آخرين في محافظة كركوك شمال العاصمة.وكان العراق قد أعلن أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.وعلى الصعيد السياسي، فقد أخفق البرلمان العراقي ثلاث مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم تأمين النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة الانتخاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/السلطات-العراقية-تلقي-القبض-على-29-شخصا-لاتهامهم-بالتطرف-الديني-1061153725.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1049096567_0:70:958:789_1920x0_80_0_0_10431a3cbc3e23b5c57b9732629d9d22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم

بغداد تحبط هجوما بصواريخ كاتيوشا على منشآتها الحيوية

12:10 GMT 13.04.2022
© Photo / Iraqi Security Cellقوات الشرطة الاتحادية العراقية تضبط منصة لإطلاق صواريخ طراز "كاتيوشا" معدة للإطلاق في جنوب غرب بغداد، العراق 28 مايو 2021
قوات الشرطة الاتحادية العراقية تضبط منصة لإطلاق صواريخ طراز كاتيوشا معدة للإطلاق في جنوب غرب بغداد، العراق 28 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
تابعنا عبرTelegram
ألقت قوات الأمن في العاصمة العراقية بغداد، القبض على 3 أشخاص بعد رصد تحركاتهم في محيط المدينة، وذلك أثناء إحباط عملية استهدفت منشآت حيوية بها.
بغداد - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء: "تمكنت قوة من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين أثناء رصد تحركاتهم ضمن قواطع المسؤولية بجانبي الكرخ والرصافة، بعد ورود معلومات دقيقة عن نوايا العدو لاستهداف المنشآت الحيوية".
الشرطة الاتحادية العراقية في الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
السلطات العراقية تلقي القبض على 29 شخصا لاتهامهم بالتطرف الديني
11:15 GMT
وأضاف البيان: "أثناء عملية البحث والتفتيش تم ضبط صاروخين من نوع كاتيوشا وصمامين للصواريخ و6 صواعق تفجير، إذ تم رفعها من قبل مفرزة الجهد الهندسي بدون اي حادث يذكر في قضاء الطارمية شمال بغداد".
وكانت أعلنت القوات المسلحة العراقية، الاثنين الماضي، القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك مع التحفظ على الكشف عن هويته في الوقت الحالي، لم تفصح عن هويته.
وذلك بالإضافة إلى إلقاء القبض على 3 إرهابيين من "داعش" في محافظة الأنبار، بجانب عنصرين اثنين آخرين في محافظة كركوك شمال العاصمة.
وكان العراق قد أعلن أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
وعلى الصعيد السياسي، فقد أخفق البرلمان العراقي ثلاث مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم تأمين النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة الانتخاب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала