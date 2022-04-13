https://arabic.sputniknews.com/20220413/بغداد-تحبط-هجوما-بصواريخ-كاتيوشا-على-منشآتها-الحيوية-1061156869.html

بغداد تحبط هجوما بصواريخ كاتيوشا على منشآتها الحيوية

بغداد تحبط هجوما بصواريخ كاتيوشا على منشآتها الحيوية

ألقت قوات الأمن في العاصمة العراقية بغداد، القبض على 3 أشخاص بعد رصد تحركاتهم في محيط المدينة، وذلك أثناء إحباط عملية استهدفت منشآت حيوية بها. 13.04.2022, سبوتنيك عربي

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العراق

أخبار العراق اليوم

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بغداد - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء: "تمكنت قوة من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين أثناء رصد تحركاتهم ضمن قواطع المسؤولية بجانبي الكرخ والرصافة، بعد ورود معلومات دقيقة عن نوايا العدو لاستهداف المنشآت الحيوية".وأضاف البيان: "أثناء عملية البحث والتفتيش تم ضبط صاروخين من نوع كاتيوشا وصمامين للصواريخ و6 صواعق تفجير، إذ تم رفعها من قبل مفرزة الجهد الهندسي بدون اي حادث يذكر في قضاء الطارمية شمال بغداد".وكانت أعلنت القوات المسلحة العراقية، الاثنين الماضي، القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك مع التحفظ على الكشف عن هويته في الوقت الحالي، لم تفصح عن هويته.وذلك بالإضافة إلى إلقاء القبض على 3 إرهابيين من "داعش" في محافظة الأنبار، بجانب عنصرين اثنين آخرين في محافظة كركوك شمال العاصمة.وكان العراق قد أعلن أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.وعلى الصعيد السياسي، فقد أخفق البرلمان العراقي ثلاث مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم تأمين النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة الانتخاب.

https://arabic.sputniknews.com/20220413/السلطات-العراقية-تلقي-القبض-على-29-شخصا-لاتهامهم-بالتطرف-الديني-1061153725.html

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