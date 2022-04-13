https://arabic.sputniknews.com/20220413/بوتين-المفاوضات-وصلت-لطريق-مسدود-بعد-خروج-كييف-من-اتفاق-إسطنبول-1061162880.html
بوتين: المفاوضات وصلت لطريق مسدود بعد خروج كييف من اتفاق إسطنبول
بوتين: المفاوضات وصلت لطريق مسدود بعد خروج كييف من اتفاق إسطنبول
نناقش في هذه الحلقة: بوتين يقول إن المفاوضات مع أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود؛ الغرب يضغط على الدول العربية لتغيير موقفها من روسيا؛ مصر تحاول تهدئة الأوضاع في... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T14:00+0000
2022-04-13T14:00+0000
2022-04-13T14:00+0000
راديو
بلا قيود
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بوتين: المفاوضات وصلت لطريق مسدودة بعد خروج كييف من اتفاق اسطنبول
بوتين: المفاوضات وصلت لطريق مسدودة بعد خروج كييف من اتفاق اسطنبول
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن "أوكرانيا تراجعت عن ما تم الاتفاق عليه في إسطنبول، وعادت المفاوضات معها إلى طريق مسدود، لقد نصت الاتفاقات في إسطنبول على أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، لن تمتد إلى أراضي شبه جزيرة القرم، وسيفاستوبول، ودونباس، وبعد ذلك الاجتماع، اتخذت روسيا خطوات حسن نية لتهيئة الظروف لمواصلة عملية التفاوض، لكنها واجهت بدلاً من ذلك استفزازا في بوتشا".وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، اعتبر المحلل السياسي، عمر رحمون، أنجهود مصرية للتهدئة في فلسطينأفاد مراسل "سبوتنيك" في فلسطين، أجود جرادات، أن القوات الإسرائيلية قتلت شابا فلسطينيا، وأصابت 20 آخرين خلال مواجهات في مدينة نابلس بالضفة الغربية، فيما كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، عن جهود كبيرة تبذلها مصر، لمنع تدهور الأوضاع الميدانية.حول الدور المصري، قال الباحث في العلاقات الدولية، محمد ربيع الديهي، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
بوتين: المفاوضات وصلت لطريق مسدود بعد خروج كييف من اتفاق إسطنبول
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: بوتين يقول إن المفاوضات مع أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود؛ الغرب يضغط على الدول العربية لتغيير موقفها من روسيا؛ مصر تحاول تهدئة الأوضاع في فلسطين؛ رحمة في رمضان من السودان.
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن "أوكرانيا تراجعت عن ما تم الاتفاق عليه في إسطنبول، وعادت المفاوضات معها إلى طريق مسدود، لقد نصت الاتفاقات في إسطنبول على أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، لن تمتد إلى أراضي شبه جزيرة القرم، وسيفاستوبول، ودونباس، وبعد ذلك الاجتماع، اتخذت روسيا خطوات حسن نية لتهيئة الظروف لمواصلة عملية التفاوض، لكنها واجهت بدلاً من ذلك استفزازا في بوتشا".
وخلال مداخلة مع "بلا قيود
"، اعتبر المحلل السياسي، عمر رحمون، أن
"هذا التصريح يشير إلى أنه لم يبق خيار أمام روسيا، إلا العمل العسكري، وأن يجبر الميدان الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة وأن سلطات كييف هي من تراجعت عن الاتفاق".
جهود مصرية للتهدئة في فلسطين
أفاد مراسل "سبوتنيك
" في فلسطين، أجود جرادات، أن القوات الإسرائيلية قتلت شابا فلسطينيا، وأصابت 20 آخرين خلال مواجهات في مدينة نابلس بالضفة الغربية، فيما كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، عن جهود كبيرة تبذلها مصر، لمنع تدهور الأوضاع الميدانية.
حول الدور المصري، قال الباحث في العلاقات الدولية، محمد ربيع الديهي، لـ "بلا قيود
":
"الدور المصري ليس بجديد، وطالما سعت القاهرة لاحتواء أي تصعيد يضر بالمنطقة وبالفلسطينيين، وهي حاليا تبذل جهودا مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لمنع تدهور الأمور وانزلاقها إلى حرب مفتوحة".
التفاصيل في الملف الصوتي...