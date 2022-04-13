https://arabic.sputniknews.com/20220413/بوتين-عزل-روسيا-مستحيل-الجزائر-تتهم-المغرب-بقصف-قوافل-تجارية-على-حدودها-مع-موريتانيا-1061165972.html

بوتين: عزل روسيا مستحيل.. الجزائر تتهم المغرب بقصف قوافل تجارية على حدودها مع موريتانيا

بوتين: عزل روسيا مستحيل.. الجزائر تتهم المغرب بقصف قوافل تجارية على حدودها مع موريتانيا

بوتين يقول إن عزل روسيا مستحيل والعملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق أهدافها، والجزائر تتهم المغرب بقصف قوافل تجارية على حدودها مع موريتانيا، وتركيا تعلن عن... 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T15:04+0000

2022-04-13T15:04+0000

2022-04-13T15:04+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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بوتين:عزل روسيا مستحيل والعملية العسكرية ستحقق أهدافها.. الجزائر تتهم المغرب بقصف قوافل تجارية على حدودها مع موريتانيا بوتين:عزل روسيا مستحيل والعملية العسكرية ستحقق أهدافها.. الجزائر تتهم المغرب بقصف قوافل تجارية على حدودها مع موريتانيا

بوتين يقول إن عزل روسيا مستحيل والعملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق أهدافهاقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا ستحقق بلا شك أهدافها "النبيلة"، مؤكدا أن عزل روسيا عن العالم أمر مستحيل.وأضاف بوتين أن موسكو لم يكن لديها خيار آخر سوى شن عملية عسكرية لحماية روسيا وإنه لم يكن هناك مفر من الاشتباك مع القوات المعادية لروسيا في أوكرانيا.وأكد بوتين أن القوات الروسية التي تنفذ حملة موسكو العسكرية في أوكرانيا تتصرف "بشجاعة وكفاءة" وتستخدم أحدث الأسلحة، مؤكداً أنه لم يعد من الممكن التغاضي عن الإبادة في دونباس بشرق أوكرانيا.وأضاف إلياس أن هناك علاقات سياسية لروسيا مع عدد من البلدان التي تشاركها في رؤيتها ضرورة إيجاد عالم متعدد الأقطاب لا تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية وهذا أيضا عامل قوة بالنسبة للجانب الروسي.الجزائر تتهم المغرب بقصف قوافل تجارية على حدودها مع موريتانياأدانت الجزائر ما قالت إنه هجوم من المغرب على قافلة شاحنات في منطقة حدودية بين موريتانيا ومنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، وقالت إن الهجوم سيعرض محاولات الأمم المتحدة لتخفيف التوتر الإقليمي للخطر.وأفادت تقارير صحفية جزائرية بأن الهجوم المزعوم وقع صباح الأحد في منطقة عين بنتلي . ويعد المغرب الصحراء الغربية جزءًا من أراضيه. وتريد جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إقامة دولة لها هناك.وتجاهلت الرباط اتهامات مماثلة، في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما قالت الجزائر إن المغرب استهدف سائقي شاحنات جزائريين في منطقة بشرق الصحراء الغربية.وقطعت الجزائر العلاقات مع المغرب، في أغسطس/آب من العام الماضي، متهمة جارتها بالعمل مع إسرائيل للإضرار بأمنها. ووصف المغرب هذه الاتهامات بأنها كاذبة وسخيفة.وأضاف بركات أنه مع اتهام الجزائر المغرب بإطلاق النار على هذه القوافل التجارية تستمر الأمور في التصعيد بين الجانبين، وبالتالي فإن الحكومة المغربية بالطبع تنكر ما حدث مؤخرا بينما تصر الجزائر بأن المسؤولية تقع على عاتق الجيش المغربي ما يبعد إمكانية التفاوض بين الجانبين بهذا الخصوص مع استمرار تشدد المواقف.تركيا تعلن عن زيارة محتملة لوزير الخارجية المصري إلى إسطنبولتوقع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن يزور نظيره المصري سامح شكري، مدينة إسطنبول التركية، خلال شهر رمضان.وعقد تشاووش أوغلو، اجتماعاً لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، أجرى خلاله تقييماً بشأن العلاقات مع مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل، بحسب ما نقلته صحيفة "حرييات" التركية.وقال، إنه يخطط للقاء نظيره المصري على مأدبة إفطار بإسطنبول خلال شهر رمضان، إذا لم تحدث أي مشكلة أو تغيير، دون أن يصدر أي تأكيد أو نفي من مصر أو الخارجية المصرية.في الوقت نفسه، قالت عدة مصادر إن وفدا أمنيا تركيا رفيع المستوى سيزور مصر خلال الأسابيع المقبلة. ويجري وضع الترتيبات لزيارة الوفد التركي للتشاور حول عدد من الملفات العالقة .وأضاف العناني أن الجانب التركي ربما ينظر لمصالحه بشكل براجماتي في إطار علاقاته مع مصر أما القاهرة فرؤيتها استراتيجية وتتعلق بالأمن القومي، وللأمر علاقة بالطبع بعناصر جماعة الإخوان بتركيا والتي مازالت نقطة خلاف بين الجانبين، والشيء الآخر الملف الاقتصادي والعلاقات القبرصية اليونانية وشرق المتوسط.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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