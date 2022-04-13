بوتين: عزل روسيا مستحيل.. الجزائر تتهم المغرب بقصف قوافل تجارية على حدودها مع موريتانيا
بوتين:عزل روسيا مستحيل والعملية العسكرية ستحقق أهدافها.. الجزائر تتهم المغرب بقصف قوافل تجارية على حدودها مع موريتانيا
بوتين يقول إن عزل روسيا مستحيل والعملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق أهدافها، والجزائر تتهم المغرب بقصف قوافل تجارية على حدودها مع موريتانيا، وتركيا تعلن عن زيارة محتملة لوزير الخارجية المصري إلى إسطنبول.
بوتين يقول إن عزل روسيا مستحيل والعملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق أهدافها
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا ستحقق بلا شك أهدافها "النبيلة"، مؤكدا أن عزل روسيا عن العالم أمر مستحيل.
وأضاف بوتين أن موسكو لم يكن لديها خيار آخر سوى شن عملية عسكرية لحماية روسيا وإنه لم يكن هناك مفر من الاشتباك مع القوات المعادية لروسيا في أوكرانيا.
وأكد بوتين أن القوات الروسية التي تنفذ حملة موسكو العسكرية في أوكرانيا تتصرف "بشجاعة وكفاءة" وتستخدم أحدث الأسلحة، مؤكداً أنه لم يعد من الممكن التغاضي عن الإبادة في دونباس بشرق أوكرانيا.
في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال سامر إلياس الكاتب والمحلل السياسي، إنه واضح تماما أن عزل روسيا مهمة مستحيلة في ظل العلاقات التي بنتها روسيا في السنوات الأخيرة مع عدة بلدان منها الهند والصين وإيران، كما أن العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا وإن كانت قاسية بشكل كبير إلا أنها لن تأخذ مداها الأساسي إلا في حال تم فرض العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، إذن أي حديث عن عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي هو حديث ناقص إذا لم يتم إيجاد بدائل للغاز ولنفط الروسي وهذا صعب تماما بالطبع خاصة في المدى القريب جدا.
وأضاف إلياس أن هناك علاقات سياسية لروسيا مع عدد من البلدان التي تشاركها في رؤيتها ضرورة إيجاد عالم متعدد الأقطاب لا تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية وهذا أيضا عامل قوة بالنسبة للجانب الروسي.
الجزائر تتهم المغرب بقصف قوافل تجارية على حدودها مع موريتانيا
أدانت الجزائر ما قالت إنه هجوم من المغرب على قافلة شاحنات في منطقة حدودية بين موريتانيا ومنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، وقالت إن الهجوم سيعرض محاولات الأمم المتحدة لتخفيف التوتر الإقليمي للخطر.
وأفادت تقارير صحفية جزائرية بأن الهجوم المزعوم وقع صباح الأحد في منطقة عين بنتلي . ويعد المغرب الصحراء الغربية جزءًا من أراضيه. وتريد جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إقامة دولة لها هناك.
وتجاهلت الرباط اتهامات مماثلة، في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما قالت الجزائر إن المغرب استهدف سائقي شاحنات جزائريين في منطقة بشرق الصحراء الغربية.
وقطعت الجزائر العلاقات مع المغرب، في أغسطس/آب من العام الماضي، متهمة جارتها بالعمل مع إسرائيل للإضرار بأمنها. ووصف المغرب هذه الاتهامات بأنها كاذبة وسخيفة.
في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال رجائي بركات خبير الشؤون العربية، إنه في الواقع العلاقات بين المغرب والجزائر متوترة منذ سنوات طويلة بسبب موقف الحكومة الجزائرية إزاء البوليساريو والصحراء الغربية، ودعم الجزائر للبوليساريو يزعج الحكومة المغربية وهذه العلاقات لن يطرأ عليها أي تحسن خصوصا مع بناء المغرب جدارا يفصل بين الجانبين وأيضا الحدود مغلقة إذن فالتصعيد مستمر.
وأضاف بركات أنه مع اتهام الجزائر المغرب بإطلاق النار على هذه القوافل التجارية تستمر الأمور في التصعيد بين الجانبين، وبالتالي فإن الحكومة المغربية بالطبع تنكر ما حدث مؤخرا بينما تصر الجزائر بأن المسؤولية تقع على عاتق الجيش المغربي ما يبعد إمكانية التفاوض بين الجانبين بهذا الخصوص مع استمرار تشدد المواقف.
تركيا تعلن عن زيارة محتملة لوزير الخارجية المصري إلى إسطنبول
توقع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن يزور نظيره المصري سامح شكري، مدينة إسطنبول التركية، خلال شهر رمضان.
وعقد تشاووش أوغلو، اجتماعاً لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، أجرى خلاله تقييماً بشأن العلاقات مع مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل، بحسب ما نقلته صحيفة "حرييات" التركية.
وقال، إنه يخطط للقاء نظيره المصري على مأدبة إفطار بإسطنبول خلال شهر رمضان، إذا لم تحدث أي مشكلة أو تغيير، دون أن يصدر أي تأكيد أو نفي من مصر أو الخارجية المصرية.
في الوقت نفسه، قالت عدة مصادر إن وفدا أمنيا تركيا رفيع المستوى سيزور مصر خلال الأسابيع المقبلة. ويجري وضع الترتيبات لزيارة الوفد التركي للتشاور حول عدد من الملفات العالقة .
في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال أحمد العناني عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن هذه الزيارة ضمن المحادثات الاستكشافية نظرا لوجود بعض القضايا العالقة والتفاهمات من الجانب المصري والدراسة من قبل الجانب التركي، وبالتالي لم يصل الطرفان إلى مواءمة سياسية بعد أو توافق في مسائل بعينها لذلك لم يعلن عن الزيارة بشكل رسمي.
وأضاف العناني أن الجانب التركي ربما ينظر لمصالحه بشكل براجماتي في إطار علاقاته مع مصر أما القاهرة فرؤيتها استراتيجية وتتعلق بالأمن القومي، وللأمر علاقة بالطبع بعناصر جماعة الإخوان بتركيا والتي مازالت نقطة خلاف بين الجانبين، والشيء الآخر الملف الاقتصادي والعلاقات القبرصية اليونانية وشرق المتوسط.
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