عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220413/بوتين-يؤكد-ضرورة-الموافقة-على-خطة-رئيسية-لتطوير-طريق-بحر-الشمال-1061162442.html
بوتين يؤكد ضرورة الموافقة على خطة رئيسية لتطوير طريق بحر الشمال
بوتين يؤكد ضرورة الموافقة على خطة رئيسية لتطوير طريق بحر الشمال
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه من الضروري الموافقة على خطة رئيسية لتطوير طريق بحر الشمال حتى عام 2035. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T13:48+0000
2022-04-13T13:48+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061120278_0:195:2048:1347_1920x0_80_0_0_b6991a9544bf3e16a1a2e54eca466896.jpg
قال بوتين في اجتماع حول التطوير: "بادئ ذي بدء، أرى أنه من الضروري الموافقة على خطة موحدة لتطوير طريق بحر الشمال حتى عام 2035 من أجل ضمان نقل موثوق وآمن للبضائع على طول طريق النقل الأكثر أهمية".وطالب الحكومة بأن تأخذ في الاعتبار في الخطة مهمة حركة البضائع المحتملة طويلة الأجل على طول طريق بحر الشمال، مع الإشارة إلى المشاريع الاستثمارية المحددة والتزامات شركات الشحن من حيث الأحجام، وكذلك حجم نطاق كاسحات الجليد.طريق بحر الشمال الذي يبلغ طوله أكثر من 3000 ميل بحري (5556 كيلومترًا) ، ويربط بين بحر بارنتس ومضيق بيرينغ، هو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، وكذلك أقصر طريق بحري بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا.يبلغ طول طريق نقل البضائع من الشرق الأقصى إلى أوروبا باستخدام طريق بحر الشمال 14000 كيلومتر. وتنفذ روسيا المشروع الفيدرالي "تطوير طريق بحر الشمال"، والذي يتضمن إنشاء البنية التحتية التي ستزيد حركة الشحن إلى 80 مليون طن في عام 2024 و110 مليون طن بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإجمالية للموانئ البحرية. 110 و115 مليون طن على التوالي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061120278_0:117:2048:1653_1920x0_80_0_0_b4229cb62986fb876b8a4e9632499e3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

بوتين يؤكد ضرورة الموافقة على خطة رئيسية لتطوير طريق بحر الشمال

13:48 GMT 13.04.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه من الضروري الموافقة على خطة رئيسية لتطوير طريق بحر الشمال حتى عام 2035.
قال بوتين في اجتماع حول التطوير: "بادئ ذي بدء، أرى أنه من الضروري الموافقة على خطة موحدة لتطوير طريق بحر الشمال حتى عام 2035 من أجل ضمان نقل موثوق وآمن للبضائع على طول طريق النقل الأكثر أهمية".
وطالب الحكومة بأن تأخذ في الاعتبار في الخطة مهمة حركة البضائع المحتملة طويلة الأجل على طول طريق بحر الشمال، مع الإشارة إلى المشاريع الاستثمارية المحددة والتزامات شركات الشحن من حيث الأحجام، وكذلك حجم نطاق كاسحات الجليد.
طريق بحر الشمال الذي يبلغ طوله أكثر من 3000 ميل بحري (5556 كيلومترًا) ، ويربط بين بحر بارنتس ومضيق بيرينغ، هو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، وكذلك أقصر طريق بحري بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا.
يبلغ طول طريق نقل البضائع من الشرق الأقصى إلى أوروبا باستخدام طريق بحر الشمال 14000 كيلومتر. وتنفذ روسيا المشروع الفيدرالي "تطوير طريق بحر الشمال"، والذي يتضمن إنشاء البنية التحتية التي ستزيد حركة الشحن إلى 80 مليون طن في عام 2024 و110 مليون طن بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإجمالية للموانئ البحرية. 110 و115 مليون طن على التوالي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала