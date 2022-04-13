https://arabic.sputniknews.com/20220413/بوتين-يؤكد-ضرورة-الموافقة-على-خطة-رئيسية-لتطوير-طريق-بحر-الشمال-1061162442.html
بوتين يؤكد ضرورة الموافقة على خطة رئيسية لتطوير طريق بحر الشمال
بوتين يؤكد ضرورة الموافقة على خطة رئيسية لتطوير طريق بحر الشمال
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه من الضروري الموافقة على خطة رئيسية لتطوير طريق بحر الشمال حتى عام 2035. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T13:48+0000
2022-04-13T13:48+0000
2022-04-13T13:48+0000
روسيا
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قال بوتين في اجتماع حول التطوير: "بادئ ذي بدء، أرى أنه من الضروري الموافقة على خطة موحدة لتطوير طريق بحر الشمال حتى عام 2035 من أجل ضمان نقل موثوق وآمن للبضائع على طول طريق النقل الأكثر أهمية".وطالب الحكومة بأن تأخذ في الاعتبار في الخطة مهمة حركة البضائع المحتملة طويلة الأجل على طول طريق بحر الشمال، مع الإشارة إلى المشاريع الاستثمارية المحددة والتزامات شركات الشحن من حيث الأحجام، وكذلك حجم نطاق كاسحات الجليد.طريق بحر الشمال الذي يبلغ طوله أكثر من 3000 ميل بحري (5556 كيلومترًا) ، ويربط بين بحر بارنتس ومضيق بيرينغ، هو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، وكذلك أقصر طريق بحري بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا.يبلغ طول طريق نقل البضائع من الشرق الأقصى إلى أوروبا باستخدام طريق بحر الشمال 14000 كيلومتر. وتنفذ روسيا المشروع الفيدرالي "تطوير طريق بحر الشمال"، والذي يتضمن إنشاء البنية التحتية التي ستزيد حركة الشحن إلى 80 مليون طن في عام 2024 و110 مليون طن بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإجمالية للموانئ البحرية. 110 و115 مليون طن على التوالي.
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روسيا
بوتين يؤكد ضرورة الموافقة على خطة رئيسية لتطوير طريق بحر الشمال
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه من الضروري الموافقة على خطة رئيسية لتطوير طريق بحر الشمال حتى عام 2035.
قال بوتين في اجتماع حول التطوير: "بادئ ذي بدء، أرى أنه من الضروري الموافقة على خطة موحدة لتطوير طريق بحر الشمال حتى عام 2035 من أجل ضمان نقل موثوق وآمن للبضائع على طول طريق النقل الأكثر أهمية".
وطالب الحكومة بأن تأخذ في الاعتبار في الخطة مهمة حركة البضائع المحتملة طويلة الأجل على طول طريق بحر الشمال، مع الإشارة إلى المشاريع الاستثمارية المحددة والتزامات شركات الشحن من حيث الأحجام، وكذلك حجم نطاق كاسحات الجليد.
طريق بحر الشمال الذي يبلغ طوله أكثر من 3000 ميل بحري (5556 كيلومترًا) ، ويربط بين بحر بارنتس ومضيق بيرينغ، هو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، وكذلك أقصر طريق بحري بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا.
يبلغ طول طريق نقل البضائع من الشرق الأقصى إلى أوروبا باستخدام طريق بحر الشمال 14000 كيلومتر. وتنفذ روسيا المشروع الفيدرالي "تطوير طريق بحر الشمال"، والذي يتضمن إنشاء البنية التحتية التي ستزيد حركة الشحن إلى 80 مليون طن في عام 2024 و110 مليون طن بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإجمالية للموانئ البحرية. 110 و115 مليون طن على التوالي.