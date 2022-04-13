https://arabic.sputniknews.com/20220413/بوتين-يرجح-إعادة-توجيه-استهلاك-الغاز-إلى-مناطق-أخرى-في-العالم-1061150616.html

بوتين يرجح إعادة توجيه إمدادات موارد الطاقة إلى "مناطق أخرى في العالم"

بوتين يرجح إعادة توجيه إمدادات موارد الطاقة إلى "مناطق أخرى في العالم"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه "يمكن لروسيا أن تزيد من استهلاكها من النفط والغاز والفحم في السوق المحلية. وفي الوقت نفسه، تكثف الإمدادات إلى مناطق أخرى... 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T10:00+0000

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روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

اقتصاد

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وأوضح بوتين، اليوم الأربعاء، في اجتماع بشأن تنمية القطب الشمالي، أن "هناك فرص وخيارات بديلة ونوافذ جديدة من الفرص تفتح لنا، فبالنسبة للنفط والغاز والفحم الروسي، فسنكون قادرين على زيادة استهلاكهم في السوق المحلية".وأردف: "يجب العمل على تحفيز عمليات المعالجة العميقة لمادة الفحم، وكذلك زيادة العرض من موارد الطاقة إلى مناطق أخرى من العالم، حيث هناك حاجة حقيقية إليها".وأكد بوتين أن جميع الفرص المتاحة يتم استغلالها لحل هذه المشكلة، بما في ذلك تطوير ممرات النقل، ومن ضمنها ممر "خط العرض الشمالي" للسكك الحديدية.وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، اليوم الأربعاء 13 نيسان/أبريل، إنه من الممكن أن تصل أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، لكن من الصعب التنبؤ بالتطورات في الوضع الجيوسياسي والاقتصادي الحالي.قال شولجينوف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، تعليقا على موضوع أسعار النفط في حال رفضت أوروبا استيراد البترول من روسيا: "نحن مستعدون لبيع النفط ومنتجاته لدول صديقة بأي نطاق سعري".

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