https://arabic.sputniknews.com/20220413/بوتين-يعقد-اجتماعا-حول-الوضع-في-قطاع-النفط-والغاز-1061176562.html
بوتين يعقد اجتماعا حول الوضع في قطاع النفط والغاز
بوتين يعقد اجتماعا حول الوضع في قطاع النفط والغاز
قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا يوم الخميس حول الوضع في قطاع النفط والغاز، مع تقديم التقرير الرئيسي من... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T23:29+0000
2022-04-13T23:29+0000
2022-04-13T23:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وفرضت الدول الغربية ردا على العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا عددا من العقوبات المناهضة لروسيا. وقد أثر بعضها بشكل مباشر أو غير مباشر على قطاعي النفط والغاز الروسييين.وأعلنت الولايات المتحدة حظرا على واردات الطاقة الروسية (باستثناء اليورانيوم)، تابعتها، المملكة المتحدة بإعلان أنها ستتوقف بحلول نهاية عام 2022 عن استيراد النفط والمنتجات النفطية من روسيا.وتريد بولندا أيضا التوقف عن شراء النفط من روسيا بحلول نهاية العام، ومع ذلك، امتنع الاتحاد الأوروبي حتى الآن عن فرض حظر جماعي على واردات النفط والغاز من روسيا، مدركا مدى اعتماده عليه.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/حظر-الغاز-الروسي-يهدد-بإغلاق-معامل-الورق-في-ألمانيا-1061145256.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العقوبات الأمريكية ضد روسيا, أخبار أوكرانيا
بوتين يعقد اجتماعا حول الوضع في قطاع النفط والغاز
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قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا يوم الخميس حول الوضع في قطاع النفط والغاز، مع تقديم التقرير الرئيسي من قبل نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، المسؤول عن هذه القضية.
موسكو - سبوتنيك
. وفرضت الدول الغربية ردا على العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا عددا من العقوبات المناهضة لروسيا. وقد أثر بعضها بشكل مباشر أو غير مباشر على قطاعي النفط والغاز الروسييين.
وأعلنت الولايات المتحدة حظرا على واردات الطاقة الروسية (باستثناء اليورانيوم)، تابعتها، المملكة المتحدة بإعلان أنها ستتوقف بحلول نهاية عام 2022 عن استيراد النفط والمنتجات النفطية من روسيا.
وتريد بولندا أيضا التوقف عن شراء النفط من روسيا بحلول نهاية العام، ومع ذلك، امتنع الاتحاد الأوروبي حتى الآن عن فرض حظر جماعي على واردات النفط والغاز من روسيا، مدركا مدى اعتماده عليه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.