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بيان إسرائيلي بشأن اعتزام بعض اليهود ذبح قرابين في المسجد الأقصى
بيان إسرائيلي بشأن اعتزام بعض اليهود ذبح قرابين في المسجد الأقصى
أصدرت إسرائيل، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن ما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتزام بعض اليهود ذبح قرابين في المسجد... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T10:06+0000
2022-04-13T10:06+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، في البيان، إن المزاعم التي أدعت بأن هناك يهود ينوون ذبح القرابين في الحرم الشريف "كاذبة" تماما.وأضاف أن من "روج لهذه المزاعم تنظيمات إرهابية فلسطينية وجهات أخرى بغية التحريض وتأجيج الخواطر وارتكاب عمليات إرهابية". حسب تعبيره.وتابع: "نصون الوضع القائم في الأماكن المقدسة ولن نسمح بالإخلال بالأمن والنظام العام في أورشليم أو في أي مكان آخر".وفي السياق، أكدت الشرطة الإسرائيلية أن النظم المتبعة في الحرم القدسي وفي الأماكن المقدسة الأخرى في مدينة القدس كانت وستبقى محفوظة في جميع الأوقات ولن نسمح للمتطرفين والمجرمين من أي نوع بخرقها.وكانت حسابات على مواقع التواصل قد تداولت منشورات حول اعتزام بعض اليهود ذبح قرابين في المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل، وقالت إنه تم رصد مكافأة 10 آلاف شيكل لكل من ينجح في ذبح القربان داخله.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

بيان إسرائيلي بشأن اعتزام بعض اليهود ذبح قرابين في المسجد الأقصى

10:06 GMT 13.04.2022
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المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Sputnik . M.Urchenko
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أصدرت إسرائيل، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن ما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتزام بعض اليهود ذبح قرابين في المسجد الأقصى.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، في البيان، إن المزاعم التي أدعت بأن هناك يهود ينوون ذبح القرابين في الحرم الشريف "كاذبة" تماما.
وأضاف أن من "روج لهذه المزاعم تنظيمات إرهابية فلسطينية وجهات أخرى بغية التحريض وتأجيج الخواطر وارتكاب عمليات إرهابية". حسب تعبيره.
وتابع: "نصون الوضع القائم في الأماكن المقدسة ولن نسمح بالإخلال بالأمن والنظام العام في أورشليم أو في أي مكان آخر".
وفي السياق، أكدت الشرطة الإسرائيلية أن النظم المتبعة في الحرم القدسي وفي الأماكن المقدسة الأخرى في مدينة القدس كانت وستبقى محفوظة في جميع الأوقات ولن نسمح للمتطرفين والمجرمين من أي نوع بخرقها.
وكانت حسابات على مواقع التواصل قد تداولت منشورات حول اعتزام بعض اليهود ذبح قرابين في المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل، وقالت إنه تم رصد مكافأة 10 آلاف شيكل لكل من ينجح في ذبح القربان داخله.
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