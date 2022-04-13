بيان إسرائيلي بشأن اعتزام بعض اليهود ذبح قرابين في المسجد الأقصى
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أصدرت إسرائيل، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن ما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتزام بعض اليهود ذبح قرابين في المسجد الأقصى.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، في البيان، إن المزاعم التي أدعت بأن هناك يهود ينوون ذبح القرابين في الحرم الشريف "كاذبة" تماما.
المزاعم التي ادعت بأن هناك يهود ينوون ذبح القرابين في الحرم الشريف كاذبة تماما وروجتها تنظيمات إرهابية فلسطينية وجهات أخرى بغية التحريض وتأجيج الخواطر وارتكاب عمليات إرهابية.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) April 13, 2022
نصون الوضع القائم في الأماكن المقدسة ولن نسمح بالاخلال بالأمن والنظام العام بأورشليم أو في أي مكان آخر. pic.twitter.com/Z0Hl0nh3qD
وأضاف أن من "روج لهذه المزاعم تنظيمات إرهابية فلسطينية وجهات أخرى بغية التحريض وتأجيج الخواطر وارتكاب عمليات إرهابية". حسب تعبيره.
وتابع: "نصون الوضع القائم في الأماكن المقدسة ولن نسمح بالإخلال بالأمن والنظام العام في أورشليم أو في أي مكان آخر".
#شاهد.. خطير جداً— Mohamad Ahmad (@mmmlll93) April 13, 2022
مستوطنون يذبحون قرابين بمنطقة القصور الأموية تمهيدا لذبحها في المسجد الأقصى يوم الجمعة القادم pic.twitter.com/XGMbqKknHo
وفي السياق، أكدت الشرطة الإسرائيلية أن النظم المتبعة في الحرم القدسي وفي الأماكن المقدسة الأخرى في مدينة القدس كانت وستبقى محفوظة في جميع الأوقات ولن نسمح للمتطرفين والمجرمين من أي نوع بخرقها.
وكانت حسابات على مواقع التواصل قد تداولت منشورات حول اعتزام بعض اليهود ذبح قرابين في المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل، وقالت إنه تم رصد مكافأة 10 آلاف شيكل لكل من ينجح في ذبح القربان داخله.
مخطط جماعات اليمين الصهيوني الفاشي المتطرف للأسبوع القادم..— ™تيسير البلبيسي (@Taysirbalbisi) April 13, 2022
ذبح "قرابين الفصح" في باحات #المسجد_الأقصى المبارك ومن يتم اعتقاله سيحصل على مكافأة مالية
400 شيكل لكل معتقل
800 شيكل لكل من يعتقل ومعه جدي
10 آلاف لكل من ينجح في ذبح القربان داخل المسجد الاقصى المبارك#فلسطين pic.twitter.com/96g6T3UfFM