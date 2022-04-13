https://arabic.sputniknews.com/20220413/بيسكوف-عن-إمكانية-تبادل-مدفيدتشوك-هو-ليس-مواطنا-روسيا-وسنتابع-مصيره---1061160416.html
بيسكوف عن إمكانية تبادل مدفيدتشوك: هو ليس مواطنا روسيا وسنتابع مصيره
بيسكوف عن إمكانية تبادل مدفيدتشوك: هو ليس مواطنا روسيا وسنتابع مصيره
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحزب الأوكراني "منصة المعارضة - من أجل الحياة"، فيكتور مدفيدتشوك، ليس مواطنا روسيا،... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T13:18+0000
2022-04-13T13:18+0000
2022-04-13T13:18+0000
فلاديمير زيلينسكي
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، معلقا على إمكانية تبادل مدفيدتشوك الذي أعلنت قوات الأمن الأوكرانية القبض عليه يوم أمس ونشرت صورة له وهو مكبل: "بالنسبة للتبادل الذي تتحدث عنه شخصيات مختلفة في كييف بحماس شديد، فإن مدفيدتشوك ليس مواطنا روسيا، وليس له أي علاقة بالعملية العسكرية الخاصة. إنه سياسي أجنبي. نحن لا نعلم ما إذا كان هو نفسه يرغب في أي مشاركة روسية في حل هذه المسألة".واقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على موسكو استبدال رئيس المجلس السياسي لحزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة" فيكتور مدفيدتشوك بأسرى حرب أوكرانيين.وقال زيلينسكي: "أقترح على روسيا تبادل مدفيدتشوك برجالنا الأسرى في روسيا. لذلك من المهم أن تدرس أجهزتنا الأمنية وجيشنا هذه الإمكانيات".وأعلن الرئيس الأوكراني، في وقت سابق، اعتقال مدفيدشوك، في عملية خاصة لأجهزة الأمن الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/زيلينسكي-يعرض-على-روسيا-استبدال-ميدفيدتشوك-بأسرى-أوكرانيين-1061137594.html
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فلاديمير زيلينسكي, روسيا, أخبار أوكرانيا
بيسكوف عن إمكانية تبادل مدفيدتشوك: هو ليس مواطنا روسيا وسنتابع مصيره
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحزب الأوكراني "منصة المعارضة - من أجل الحياة"، فيكتور مدفيدتشوك، ليس مواطنا روسيا، وإنما سياسي أجنبي، مشيرا إلى أن الكرملين لا يعلم ما إذا كان مدفيدتشوك يرغب في مشاركة روسيا في حل وضعه أم لا.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، معلقا على إمكانية تبادل مدفيدتشوك الذي أعلنت قوات الأمن الأوكرانية القبض عليه يوم أمس ونشرت صورة له وهو مكبل: "بالنسبة للتبادل الذي تتحدث عنه شخصيات مختلفة في كييف بحماس شديد، فإن مدفيدتشوك ليس مواطنا روسيا، وليس له أي علاقة بالعملية العسكرية الخاصة. إنه سياسي أجنبي. نحن لا نعلم ما إذا كان هو نفسه يرغب في أي مشاركة روسية في حل هذه المسألة".
وأضاف بيسكوف: "نحن دون شك سنتابع مصير فيكتور مدفيدتشوك، وهو ما ندعو إليه السياسيين الأوروبيين".
واقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على موسكو استبدال رئيس المجلس السياسي لحزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة" فيكتور مدفيدتشوك بأسرى حرب أوكرانيين.
وقال زيلينسكي: "أقترح على روسيا تبادل مدفيدتشوك برجالنا الأسرى في روسيا. لذلك من المهم أن تدرس أجهزتنا الأمنية وجيشنا هذه الإمكانيات".
وأعلن الرئيس الأوكراني، في وقت سابق، اعتقال مدفيدشوك، في عملية خاصة لأجهزة الأمن الأوكرانية.