https://arabic.sputniknews.com/20220413/بيسكوف-يستبعد-إجراء-اتصالات-رفيعة-المستوى-مع-أمريكا-1061161509.html
بيسكوف يستبعد إجراء اتصالات "رفيعة المستوى" مع أمريكا
بيسكوف يستبعد إجراء اتصالات "رفيعة المستوى" مع أمريكا
قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن "روسيا والولايات المتحدة لا تجريان حاليا اتصالات رفيعة المستوى". 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T13:27+0000
2022-04-13T13:27+0000
2022-04-13T13:27+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأجاب بيسكوف عن سؤال للصحفيين عما إذا كانت الاتصالات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة ممكنة الآن لتوضيح موقف روسيا، "لا، لا توجد اتصالات الآن".وأعلن بيسكوف أن رئيس الحزب الأوكراني "منصة المعارضة - من أجل الحياة"، فيكتور مدفيدتشوك، ليس مواطنا روسيا، وإنما سياسي أجنبي، مشيرا إلى أن الكرملين لا يعلم ما إذا كان مدفيدتشوك يرغب في مشاركة روسيا في حل وضعه أم لا.وقال بيسكوف للصحفيين، معلقا على إمكانية تبادل مدفيدتشوك الذي أعلنت قوات الأمن الأوكرانية القبض عليه يوم أمس ونشرت صورة له وهو مكبل: "بالنسبة للتبادل الذي تتحدث عنه شخصيات مختلفة في كييف بحماس شديد، فإن مدفيدتشوك ليس مواطنا روسيا، وليس له أي علاقة بالعملية العسكرية الخاصة. إنه سياسي أجنبي. نحن لا نعلم ما إذا كان هو نفسه يرغب في أي مشاركة روسية في حل هذه المسألة".
https://arabic.sputniknews.com/20220413/اللجنة-الروسية-الإيرانية-لحوار-الأرثوذكسية-والإسلام-تعقد-الدورة-الـ-12-هذا-العام-1061159899.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, دميتري بيسكوف, الولايات المتحدة الأمريكية
بيسكوف يستبعد إجراء اتصالات "رفيعة المستوى" مع أمريكا
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قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن "روسيا والولايات المتحدة لا تجريان حاليا اتصالات رفيعة المستوى".
وأجاب بيسكوف عن سؤال للصحفيين عما إذا كانت الاتصالات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة ممكنة الآن لتوضيح موقف روسيا، "لا، لا توجد اتصالات الآن".
وأعلن بيسكوف
أن رئيس الحزب الأوكراني "منصة المعارضة - من أجل الحياة"، فيكتور مدفيدتشوك، ليس مواطنا روسيا، وإنما سياسي أجنبي، مشيرا إلى أن الكرملين لا يعلم ما إذا كان مدفيدتشوك يرغب في مشاركة روسيا في حل وضعه أم لا.
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقا على إمكانية تبادل مدفيدتشوك الذي أعلنت قوات الأمن الأوكرانية القبض عليه يوم أمس ونشرت صورة له وهو مكبل: "بالنسبة للتبادل الذي تتحدث عنه شخصيات مختلفة في كييف بحماس شديد، فإن مدفيدتشوك ليس مواطنا روسيا، وليس له أي علاقة بالعملية العسكرية الخاصة. إنه سياسي أجنبي. نحن لا نعلم ما إذا كان هو نفسه يرغب في أي مشاركة روسية في حل هذه المسألة".