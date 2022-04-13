https://arabic.sputniknews.com/20220413/تركيا-العالم-يدخل-في-حرب-باردة-عواقبها-طويلة-الأمد-1061171320.html
تركيا: العالم يدخل في حرب باردة عواقبها طويلة الأمد
تركيا: العالم يدخل في حرب باردة عواقبها طويلة الأمد
قال المتحدث وكبير مستشاري الرئيس التركي، إبراهيم كالين، إن العالم دخل حقبة جديدة من الحرب الباردة، والتي ستستمر آثارها لعقود قادمة. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T18:05+0000
2022-04-13T18:05+0000
2022-04-13T18:05+0000
العالم
روسيا
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وكتب كالين على "تويتر": "تستمر الأزمة الأوكرانية في التعمق، والأخطاء المتبادلة والبحث عن توازن جديد للقوى وحسابات قصيرة المدى للمصالح ستؤدي إلى خسائر استراتيجية كبيرة ودراما بشرية على المدى المتوسط، ولكننا دخلنا حقبة جديدة من الحرب الباردة ستستمر عواقبها لعقود".وأضاف: "سيتم تحقيق توازنات جديدة في جميع المجالات، من الغذاء وأمن الطاقة إلى الديناميكيات الجيوسياسية والتحالفات الإقليمية. وستحافظ تركيا على موقفها المتوازن وستواصل مبادراتها المتعددة الأوجه لتحقيق السلام والاستقرار والأمن والعدالة خلال هذه الفترة الحرجة".إلى ذلك، تتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة، بحسب وزارة الدفاع الروسية، المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته الوزارة، هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
تركيا: العالم يدخل في حرب باردة عواقبها طويلة الأمد
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قال المتحدث وكبير مستشاري الرئيس التركي، إبراهيم كالين، إن العالم دخل حقبة جديدة من الحرب الباردة، والتي ستستمر آثارها لعقود قادمة.
وكتب كالين على "تويتر": "تستمر الأزمة الأوكرانية في التعمق، والأخطاء المتبادلة والبحث عن توازن جديد للقوى وحسابات قصيرة المدى للمصالح ستؤدي إلى خسائر استراتيجية كبيرة ودراما بشرية على المدى المتوسط، ولكننا دخلنا حقبة جديدة من الحرب الباردة ستستمر عواقبها لعقود".
وأضاف: "سيتم تحقيق توازنات جديدة في جميع المجالات، من الغذاء وأمن الطاقة إلى الديناميكيات الجيوسياسية والتحالفات الإقليمية. وستحافظ تركيا على موقفها المتوازن وستواصل مبادراتها المتعددة الأوجه لتحقيق السلام والاستقرار والأمن والعدالة خلال هذه الفترة الحرجة".
إلى ذلك، تتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة، بحسب وزارة الدفاع الروسية، المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته الوزارة، هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.