https://arabic.sputniknews.com/20220413/تركيا-تخصص-سفنا-لإجلاء-الأشخاص-من-ماريوبول-1061154363.html
تركيا تخصص سفنا لإجلاء الأشخاص من ماريوبول
تركيا تخصص سفنا لإجلاء الأشخاص من ماريوبول
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، أن تركيا خصصت سفنًا لإجلاء الأشخاص من ماريوبول وتتوقع تقدمًا إيجابيًا في هذا الأمر في المستقبل القريب. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T11:38+0000
2022-04-13T11:38+0000
2022-04-13T11:38+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال أكار متحدثا عن الوضع في ماريوبول "نحن على اتصال دائم بوزارتي الدفاع في روسيا وأوكرانيا". ونقلت "يني شفق" قوله "تركيا فعلت كل ما يجب القيام به من أجل إجلاء آمن، بما في ذلك تخصيص السفن. في الأيام المقبلة، ستكون هناك بعض التطورات الإيجابية في هذا الصدد، ونتطلع إلى التطورات". في غضون ذلك، في 8 أبريل/ نيسان، قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن الجانب الأوكراني كان يتعمد تعطيل عمل الممر الإنساني من ماريوبول، الذي افتتحته روسيا كجزء من الاستجابة للمبادرات الإنسانية لألمانيا وتركيا وفرنسا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا تخصص سفنا لإجلاء الأشخاص من ماريوبول
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، أن تركيا خصصت سفنًا لإجلاء الأشخاص من ماريوبول وتتوقع تقدمًا إيجابيًا في هذا الأمر في المستقبل القريب.
وقال أكار متحدثا عن الوضع في ماريوبول "نحن على اتصال دائم بوزارتي الدفاع في روسيا وأوكرانيا".
ونقلت "يني شفق" قوله "تركيا فعلت كل ما يجب القيام به من أجل إجلاء آمن، بما في ذلك تخصيص السفن. في الأيام المقبلة، ستكون هناك بعض التطورات الإيجابية في هذا الصدد، ونتطلع إلى التطورات".
في غضون ذلك، في 8 أبريل/ نيسان، قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن الجانب الأوكراني كان يتعمد تعطيل عمل الممر الإنساني من ماريوبول، الذي افتتحته روسيا كجزء من الاستجابة للمبادرات الإنسانية لألمانيا وتركيا وفرنسا.