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تركيا تخصص سفنا لإجلاء الأشخاص من ماريوبول
تركيا تخصص سفنا لإجلاء الأشخاص من ماريوبول
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، أن تركيا خصصت سفنًا لإجلاء الأشخاص من ماريوبول وتتوقع تقدمًا إيجابيًا في هذا الأمر في المستقبل القريب. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T11:38+0000
2022-04-13T11:38+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال أكار متحدثا عن الوضع في ماريوبول "نحن على اتصال دائم بوزارتي الدفاع في روسيا وأوكرانيا". ونقلت "يني شفق" قوله "تركيا فعلت كل ما يجب القيام به من أجل إجلاء آمن، بما في ذلك تخصيص السفن. في الأيام المقبلة، ستكون هناك بعض التطورات الإيجابية في هذا الصدد، ونتطلع إلى التطورات". في غضون ذلك، في 8 أبريل/ نيسان، قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن الجانب الأوكراني كان يتعمد تعطيل عمل الممر الإنساني من ماريوبول، الذي افتتحته روسيا كجزء من الاستجابة للمبادرات الإنسانية لألمانيا وتركيا وفرنسا.
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أخبار تركيا اليوم

تركيا تخصص سفنا لإجلاء الأشخاص من ماريوبول

11:38 GMT 13.04.2022
© REUTERS / Osman Orsalالمشاركون في مسابقة للسابحة عبر مضيق البوسفور (Bosporus Cross-Continental Swimming Race) في إسطنبول، تركيا 22 يوليو/ تموز 2018
المشاركون في مسابقة للسابحة عبر مضيق البوسفور (Bosporus Cross-Continental Swimming Race) في إسطنبول، تركيا 22 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / Osman Orsal
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، أن تركيا خصصت سفنًا لإجلاء الأشخاص من ماريوبول وتتوقع تقدمًا إيجابيًا في هذا الأمر في المستقبل القريب.
وقال أكار متحدثا عن الوضع في ماريوبول "نحن على اتصال دائم بوزارتي الدفاع في روسيا وأوكرانيا".
ونقلت "يني شفق" قوله "تركيا فعلت كل ما يجب القيام به من أجل إجلاء آمن، بما في ذلك تخصيص السفن. في الأيام المقبلة، ستكون هناك بعض التطورات الإيجابية في هذا الصدد، ونتطلع إلى التطورات".
في غضون ذلك، في 8 أبريل/ نيسان، قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن الجانب الأوكراني كان يتعمد تعطيل عمل الممر الإنساني من ماريوبول، الذي افتتحته روسيا كجزء من الاستجابة للمبادرات الإنسانية لألمانيا وتركيا وفرنسا.
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