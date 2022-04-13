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تركيا تنجح في اكتشاف الألغام البحرية بطائرات مسيرة
تركيا تنجح في اكتشاف الألغام البحرية بطائرات مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنها نجحت في تحديد مواقع الألغام البحرية باستخدام الطائرات المسيرة من طراز "العنقاء – بي". 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T21:50+0000
2022-04-13T21:50+0000
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة الأناضول عن بيان للوزارة أن القوات البحرية التركية قامت بتزويد هذا النوع من الطائرات المسيرة بنظامي الرادار"SARPER"، و"MILSER".وأشار البيان إلى أن القوات البحرية تمكنت من استخدام هذه الطائرات في تجارب كشف ألغام بحرية جرفتها المياه في خليج أكساز بمنطقة مرمريس في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.وأكد البيان أن الطائرات المسيرة استكملت الاختبارات بنجاح، كما نشرت صورا لها خلال العملية.وخلال الفترة الأخيرة أعلنت تركيا إبطال مفعول عدد من الألغام البحرية التي انجرفت إلى مياهها الإقليمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/تركيا-العالم-يدخل-في-حرب-باردة-عواقبها-طويلة-الأمد-1061171320.html
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أخبار تركيا اليوم

تركيا تنجح في اكتشاف الألغام البحرية بطائرات مسيرة

21:50 GMT 13.04.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورسفينتان حربيتان تركيتان تصلان ميناء نوفوروسيسك الروسي، ضمن تدريبات عسكرية تجريها البحرية التركية تحمل اسم "الوطن الأزرق 2019".
سفينتان حربيتان تركيتان تصلان ميناء نوفوروسيسك الروسي، ضمن تدريبات عسكرية تجريها البحرية التركية تحمل اسم الوطن الأزرق 2019. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنها نجحت في تحديد مواقع الألغام البحرية باستخدام الطائرات المسيرة من طراز "العنقاء – بي".
ونقلت وكالة الأناضول عن بيان للوزارة أن القوات البحرية التركية قامت بتزويد هذا النوع من الطائرات المسيرة بنظامي الرادار"SARPER"، و"MILSER".
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
تركيا: العالم يدخل في حرب باردة عواقبها طويلة الأمد
18:05 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات البحرية تمكنت من استخدام هذه الطائرات في تجارب كشف ألغام بحرية جرفتها المياه في خليج أكساز بمنطقة مرمريس في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.
وأكد البيان أن الطائرات المسيرة استكملت الاختبارات بنجاح، كما نشرت صورا لها خلال العملية.
وخلال الفترة الأخيرة أعلنت تركيا إبطال مفعول عدد من الألغام البحرية التي انجرفت إلى مياهها الإقليمية.
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