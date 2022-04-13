https://arabic.sputniknews.com/20220413/تركيا-تنجح-في-اكتشاف-الألغام-البحرية-بطائرات-مسيرة-1061175943.html
تركيا تنجح في اكتشاف الألغام البحرية بطائرات مسيرة
تركيا تنجح في اكتشاف الألغام البحرية بطائرات مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنها نجحت في تحديد مواقع الألغام البحرية باستخدام الطائرات المسيرة من طراز "العنقاء – بي". 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T21:50+0000
2022-04-13T21:50+0000
2022-04-13T21:50+0000
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة الأناضول عن بيان للوزارة أن القوات البحرية التركية قامت بتزويد هذا النوع من الطائرات المسيرة بنظامي الرادار"SARPER"، و"MILSER".وأشار البيان إلى أن القوات البحرية تمكنت من استخدام هذه الطائرات في تجارب كشف ألغام بحرية جرفتها المياه في خليج أكساز بمنطقة مرمريس في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.وأكد البيان أن الطائرات المسيرة استكملت الاختبارات بنجاح، كما نشرت صورا لها خلال العملية.وخلال الفترة الأخيرة أعلنت تركيا إبطال مفعول عدد من الألغام البحرية التي انجرفت إلى مياهها الإقليمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/تركيا-العالم-يدخل-في-حرب-باردة-عواقبها-طويلة-الأمد-1061171320.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا تنجح في اكتشاف الألغام البحرية بطائرات مسيرة
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنها نجحت في تحديد مواقع الألغام البحرية باستخدام الطائرات المسيرة من طراز "العنقاء – بي".
ونقلت وكالة الأناضول
عن بيان للوزارة أن القوات البحرية التركية قامت بتزويد هذا النوع من الطائرات المسيرة بنظامي الرادار"SARPER"، و"MILSER".
وأشار البيان إلى أن القوات البحرية تمكنت من استخدام هذه الطائرات في تجارب كشف ألغام بحرية جرفتها المياه
في خليج أكساز بمنطقة مرمريس في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.
وأكد البيان أن الطائرات المسيرة استكملت الاختبارات بنجاح، كما نشرت صورا لها خلال العملية.
وخلال الفترة الأخيرة أعلنت تركيا إبطال مفعول عدد من الألغام البحرية التي انجرفت إلى مياهها الإقليمية.